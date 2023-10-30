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  4. КОЖУШКО: «Кривбасс мог забить Днепру-1 больше, чем три гола»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 06:15 | Обновлено 30 октября 2023, 06:16
25
0

КОЖУШКО: «Кривбасс мог забить Днепру-1 больше, чем три гола»

Сам форвард криворожан отличился двумя мячами

30 октября 2023, 06:15 | Обновлено 30 октября 2023, 06:16
25
0
КОЖУШКО: «Кривбасс мог забить Днепру-1 больше, чем три гола»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Форвард «Кривбасса» Олег Кожушко поделился впечатлениями от матча с «Днепром-1» (3:0), в котором он сделал дубль.

«Всегда, когда побеждаешь, впечатления положительные. «Кривбасс» победил соперника по праву. Могли забивать и больше. Двигаемся дальше. Поздравляю болельщиков и весь Кривой Рог с победой.

Моя результативность? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Все хорошо. Главное, что есть моменты. Забиваю. Хочется, чтобі так все шло и дальше. Чтобы получалось забивать и помогать «Кривбассу» побеждать.

Наш секрет успеха? Думаю, это прозвучит банально, но мы все объединены одной целью, начиная от руководства клуба и до всех болельщиков, всего нашего города. Все сражаемся друг за друга. Вместе двигаемся к нашей цели. Дай Бог, в дальнейшем будем побеждать и выполнять задачи, которые перед нами стоят», – приводит слова Олега Кожушко официальный сайт «Кривбасса».

«Кривбасс» продолжает лидировать в УПЛ, имея 26 очков после 12 туров.



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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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