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  4. ГВАРДИОЛА: «После второго гола Манчестер Сити был на высоте»
Англия
30 октября 2023, 04:39 | Обновлено 30 октября 2023, 04:41
27
0

ГВАРДИОЛА: «После второго гола Манчестер Сити был на высоте»

Пеп отметил проблемы в первом тайме дерби с «Юнайтед»

30 октября 2023, 04:39 | Обновлено 30 октября 2023, 04:41
27
0
ГВАРДИОЛА: «После второго гола Манчестер Сити был на высоте»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола проанализировал успешное дерби с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«У нас здесь отличные игры, и нам нравится играть на «Олд Траффорд». Первые 5-10 минут мы допускали простые потери, против «Манчестер Юнайтед» это опасно.

Во втором тайме они провели две агрессивные атаки, а мы невероятно прибавили в построении игры. За счет этого удалось создать полушанс, из которого мы забили гол. Затем после второго гола мы хорошо контролировали мяч и могли забить больше голов. Я очень рад находиться близко к вершине АПЛ. Второй гол очень помог «Манчестер Сити» стать более спокойными и приблизиться к совершенству.

У «Манчестер Юнайтед» был один шанс. Эдерсон сделал отличный сэйв после удара Мактоминея, но во втором тайме, после второго гола, мы были на высоте», – сказал Жузеп Гвардиола в эфире ВВС.

«Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ, отставая на два очка от «Тоттенхэма» и уступая по разнице мячей «Арсеналу».

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Источник BBC
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