Визела – Порту – 0:2. Соперник Шахтера выиграл на классе. Видеообзор

«Порту» мощно провел первый тайм выездного матча с «Визелой». Преимущество соперника «Шахтера» вылилось в два безответных гола от Тареми, который реализовал пенальти, и Эуштакиу. А вот после перерыва «Порту» де-факто отдыхал. У «драконов» стало 22 очка, как и у «Бенфики», и у «Спортинга». Однако у «Спортинга» есть одна игра в запасе.

Чемпионат Португалии

9-й тур

«Визела» – «Порту» – 0:2

Голы: Тареми, 22, пенальти (0:1), Эуштакиу, 44 (0:2).

Видеообзор матча