Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Визела – Порту – 0:2. Соперник Шахтера выиграл на классе. Видеообзор
Португалия
30 октября 2023, 03:50 |
23
0

Визела – Порту – 0:2. Соперник Шахтера выиграл на классе. Видеообзор

«Порту» продолжил борьбу за чемпионский титул

30 октября 2023, 03:50 |
23
0
Визела – Порту – 0:2. Соперник Шахтера выиграл на классе. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Порту» мощно провел первый тайм выездного матча с «Визелой». Преимущество соперника «Шахтера» вылилось в два безответных гола от Тареми, который реализовал пенальти, и Эуштакиу. А вот после перерыва «Порту» де-факто отдыхал. У «драконов» стало 22 очка, как и у «Бенфики», и у «Спортинга». Однако у «Спортинга» есть одна игра в запасе.

Чемпионат Португалии

9-й тур

«Визела» «Порту» 0:2

Голы: Тареми, 22, пенальти (0:1), Эуштакиу, 44 (0:2).

Видеообзор матча

По теме:
Брайтон – Фулхэм – 1:1. Де Дзерби опять без победы. Видео голов и обзор
Астон Вилла – Лутон – 3:1. Матч с двумя автоголами. Видеообзор
ВИДЕО. Атлетико победил, в каждом матче Ла Лиги забили на последней минуте
Порту Визела видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Рома – 1:0. Победный мяч Тюрама. Видео гола и обзор матча
Футбол | 29 октября 2023, 23:23 0
Интер – Рома – 1:0. Победный мяч Тюрама. Видео гола и обзор матча
Интер – Рома – 1:0. Победный мяч Тюрама. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Серии А

Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
Бокс | 29 октября 2023, 10:49 1
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»

Украинец – о поединке Тайсона Фьюри с Франсисом Нганну

ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
Бокс | 29.10.2023, 05:23
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Шанс на победу Усика теперь выше»
Бокс | 29.10.2023, 20:41
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Шанс на победу Усика теперь выше»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Шанс на победу Усика теперь выше»
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 29.10.2023, 23:50
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 25
Футбол
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
28.10.2023, 16:57 399
Футбол
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
28.10.2023, 21:30 2
Футбол
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
29.10.2023, 02:45
Бокс
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
29.10.2023, 11:34 15
Бокс
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
29.10.2023, 08:15 3
Бокс
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем