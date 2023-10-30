Португалия30 октября 2023, 03:50 |
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Визела – Порту – 0:2. Соперник Шахтера выиграл на классе. Видеообзор
«Порту» продолжил борьбу за чемпионский титул
30 октября 2023, 03:50 |
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«Порту» мощно провел первый тайм выездного матча с «Визелой». Преимущество соперника «Шахтера» вылилось в два безответных гола от Тареми, который реализовал пенальти, и Эуштакиу. А вот после перерыва «Порту» де-факто отдыхал. У «драконов» стало 22 очка, как и у «Бенфики», и у «Спортинга». Однако у «Спортинга» есть одна игра в запасе.
Чемпионат Португалии
9-й тур
«Визела» – «Порту» – 0:2
Голы: Тареми, 22, пенальти (0:1), Эуштакиу, 44 (0:2).
Видеообзор матча
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