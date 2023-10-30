Брайтон – Фулхэм – 1:1. Де Дзерби опять без победы. Видео голов и обзор

«Брайтон» благодаря голу своего 19-летнего таланта Эвана Фергюсона выиграл первый тайм игры с «Фулхэмом». Однако в начале второго тайма с командой Роберто Де Дзерби случился привычный казус. Потеря мяча около своей штрафной привела к голу Пальиньи. «Брайтон» потерял победу, более того, «чайки» уже четыре тура не выигрывают. Теперь они занимают седьмое место. Магия мощного старта «Брайтона» постепенно развеивается.

АПЛ

10-й тур

«Брайтон» – «Фулхэм» – 1:1

Голы: Фергюсон, 26 (1:0), Пальинья, 65 (1:1).

Видеообзор матча