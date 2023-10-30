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  4. Брайтон – Фулхэм – 1:1. Де Дзерби опять без победы. Видео голов и обзор
Англия
30 октября 2023, 03:37 |
35
0

Брайтон – Фулхэм – 1:1. Де Дзерби опять без победы. Видео голов и обзор

Бывший тренер «Шахтера» четыре тура не может выиграть в АПЛ

30 октября 2023, 03:37 |
35
0
Брайтон – Фулхэм – 1:1. Де Дзерби опять без победы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Брайтон» благодаря голу своего 19-летнего таланта Эвана Фергюсона выиграл первый тайм игры с «Фулхэмом». Однако в начале второго тайма с командой Роберто Де Дзерби случился привычный казус. Потеря мяча около своей штрафной привела к голу Пальиньи. «Брайтон» потерял победу, более того, «чайки» уже четыре тура не выигрывают. Теперь они занимают седьмое место. Магия мощного старта «Брайтона» постепенно развеивается.

АПЛ

10-й тур

«Брайтон» «Фулхэм» 1:1

Голы: Фергюсон, 26 (1:0), Пальинья, 65 (1:1).

Видеообзор матча

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Роберто Де Дзерби Брайтон Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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