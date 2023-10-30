Англия30 октября 2023, 03:37 |
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Брайтон – Фулхэм – 1:1. Де Дзерби опять без победы. Видео голов и обзор
Бывший тренер «Шахтера» четыре тура не может выиграть в АПЛ
30 октября 2023, 03:37 |
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«Брайтон» благодаря голу своего 19-летнего таланта Эвана Фергюсона выиграл первый тайм игры с «Фулхэмом». Однако в начале второго тайма с командой Роберто Де Дзерби случился привычный казус. Потеря мяча около своей штрафной привела к голу Пальиньи. «Брайтон» потерял победу, более того, «чайки» уже четыре тура не выигрывают. Теперь они занимают седьмое место. Магия мощного старта «Брайтона» постепенно развеивается.
АПЛ
10-й тур
«Брайтон» – «Фулхэм» – 1:1
Голы: Фергюсон, 26 (1:0), Пальинья, 65 (1:1).
Видеообзор матча
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