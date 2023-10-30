Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Лутон – 3:1. Матч с двумя автоголами. Видеообзор
Англия
30 октября 2023, 03:22 | Обновлено 30 октября 2023, 03:24
29
0

Астон Вилла – Лутон – 3:1. Матч с двумя автоголами. Видеообзор

Команда Унаи Эмери безупречна дома

30 октября 2023, 03:22 | Обновлено 30 октября 2023, 03:24
29
0
Астон Вилла – Лутон – 3:1. Матч с двумя автоголами. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла» в двенадцатый раз подряд выиграла домашний матч в рамках АПЛ. «Вилланы» не испытали никаких проблем в игре с новичками из «Лутона». В начале второго тайма благодаря голам Макгинна и Диаби команда Унаи Эмери создала для себя комфортный перевес. В оставшееся время команды обменялись автоголами. Сначала свои ворота поразил игрок «Лутона» Локьера. Затем чемпион мира Эмилиано Мартинес позволил аутсайдеру избежать крупного поражения.

АПЛ

10-й тур

«Астон Вилла» – «Лутон» – 3:1

Голы: Макгинн, 17 (1:0), Диаби, 49 (2:0), Локьер, 62, автогол (3:0), Мартинес, 83, автогол (3:1).

Видеообзор матча

По теме:
Лучший и здесь. Холанд установил рекорд АПЛ по голам на выезде
ГВАРДИОЛА: «После второго гола Манчестер Сити был на высоте»
ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед был убит вторым пропущенным голом»
видео голов и обзор Астон Вилла Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
Бокс | 29 октября 2023, 05:37 4
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте

В третьем раунде Франсис Нганну мощным ударом уронил Тайсона Фьюри

Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Бокс | 29 октября 2023, 11:34 15
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»

Фрэнк Уоррен – о мегафайте в хэвивейте

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Шанс на победу Усика теперь выше»
Бокс | 29.10.2023, 20:41
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Шанс на победу Усика теперь выше»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Шанс на победу Усика теперь выше»
Дубль Жиру. Милан упустил перевес в два мяча в зарубе с Наполи
Футбол | 29.10.2023, 23:59
Дубль Жиру. Милан упустил перевес в два мяча в зарубе с Наполи
Дубль Жиру. Милан упустил перевес в два мяча в зарубе с Наполи
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 29.10.2023, 23:50
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 25
Футбол
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
29.10.2023, 03:23 3
Бокс
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 12
Футбол
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
29.10.2023, 02:30 57
Бокс
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
29.10.2023, 08:15 3
Бокс
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
29.10.2023, 02:45
Бокс
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
28.10.2023, 14:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем