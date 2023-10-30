Астон Вилла – Лутон – 3:1. Матч с двумя автоголами. Видеообзор
Команда Унаи Эмери безупречна дома
«Астон Вилла» в двенадцатый раз подряд выиграла домашний матч в рамках АПЛ. «Вилланы» не испытали никаких проблем в игре с новичками из «Лутона». В начале второго тайма благодаря голам Макгинна и Диаби команда Унаи Эмери создала для себя комфортный перевес. В оставшееся время команды обменялись автоголами. Сначала свои ворота поразил игрок «Лутона» Локьера. Затем чемпион мира Эмилиано Мартинес позволил аутсайдеру избежать крупного поражения.
АПЛ
10-й тур
«Астон Вилла» – «Лутон» – 3:1
Голы: Макгинн, 17 (1:0), Диаби, 49 (2:0), Локьер, 62, автогол (3:0), Мартинес, 83, автогол (3:1).
Видеообзор матча
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