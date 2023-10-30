Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монца – Удинезе – 1:1. Король ничьих из Удине. Видеообзор матча
Чемпионат Италии
Монца
29.10.2023 16:00 – FT 1 : 1
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 октября 2023, 01:55 |
22
0

Монца – Удинезе – 1:1. Король ничьих из Удине. Видеообзор матча

«Удинезе» выдал любимый результат

30 октября 2023, 01:55 |
22
0
Монца – Удинезе – 1:1. Король ничьих из Удине. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Удинезе» сменил тренера накануне десятого тура Серии А. Однако репутацию миролюбивой команды «бьянконери» сохранили и с Даниэле Чоффи. «Удинезе» проиграл первый тайм «Монце», пропустив от Андреа Кольпани. Но после перерыва вышедший на замену Лоренцо Лукка сравнял счет.

Это уже седьмая ничья для «Удинезе» в текущем сезоне Серии А. Поскольку побед у команды из Удине нет, то на опустилась в зону вылета.

Серия А

10-й тур

«Монца» «Удинезе» 1:1

Голы: Кольпани, 27 (1:0), Лукка, 66 (1:1).

Видеообзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Кольпани (Монца).
По теме:
Астон Вилла – Лутон – 3:1. Матч с двумя автоголами. Видеообзор
ВИДЕО. Атлетико победил, в каждом матче Ла Лиги забили на последней минуте
Наполи – Милан – 2:2. Дубль Жиру, камбек хозяев. Видео голов и обзор
видео голов и обзор Монца Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
Бокс | 29 октября 2023, 10:49 1
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»

Украинец – о поединке Тайсона Фьюри с Франсисом Нганну

Мадридский Атлетико победил Алавес и поднялся на третье место Ла Лиги
Футбол | 30 октября 2023, 00:08 0
Мадридский Атлетико победил Алавес и поднялся на третье место Ла Лиги
Мадридский Атлетико победил Алавес и поднялся на третье место Ла Лиги

Матрасники победили со счетом 2:1

Синнер снова наказал Медведева и выиграл титул на турнире АТР 500 в Вене
Теннис | 29.10.2023, 18:20
Синнер снова наказал Медведева и выиграл титул на турнире АТР 500 в Вене
Синнер снова наказал Медведева и выиграл титул на турнире АТР 500 в Вене
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
Бокс | 29.10.2023, 14:55
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
Бокс | 29.10.2023, 05:23
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
29.10.2023, 05:37 4
Бокс
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
29.10.2023, 03:23 3
Бокс
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
28.10.2023, 21:30 2
Футбол
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
28.10.2023, 01:37 2
Футбол
Барселона – Реал – 1:2. Беллингем вырвал победу на 90+2. Видео голов
Барселона – Реал – 1:2. Беллингем вырвал победу на 90+2. Видео голов
28.10.2023, 19:25 1
Футбол
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 25
Футбол
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
29.10.2023, 08:15 3
Бокс
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
29.10.2023, 02:30 57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем