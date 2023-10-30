Италия30 октября 2023, 01:55 |
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Монца – Удинезе – 1:1. Король ничьих из Удине. Видеообзор матча
«Удинезе» выдал любимый результат
30 октября 2023, 01:55 |
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«Удинезе» сменил тренера накануне десятого тура Серии А. Однако репутацию миролюбивой команды «бьянконери» сохранили и с Даниэле Чоффи. «Удинезе» проиграл первый тайм «Монце», пропустив от Андреа Кольпани. Но после перерыва вышедший на замену Лоренцо Лукка сравнял счет.
Это уже седьмая ничья для «Удинезе» в текущем сезоне Серии А. Поскольку побед у команды из Удине нет, то на опустилась в зону вылета.
Серия А
10-й тур
«Монца» – «Удинезе» – 1:1
Голы: Кольпани, 27 (1:0), Лукка, 66 (1:1).
Видеообзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Кольпани (Монца).
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