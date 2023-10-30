Монца – Удинезе – 1:1. Король ничьих из Удине. Видеообзор матча

«Удинезе» сменил тренера накануне десятого тура Серии А. Однако репутацию миролюбивой команды «бьянконери» сохранили и с Даниэле Чоффи. «Удинезе» проиграл первый тайм «Монце», пропустив от Андреа Кольпани. Но после перерыва вышедший на замену Лоренцо Лукка сравнял счет.

Это уже седьмая ничья для «Удинезе» в текущем сезоне Серии А. Поскольку побед у команды из Удине нет, то на опустилась в зону вылета.

Серия А

10-й тур

«Монца» – «Удинезе» – 1:1

Голы: Кольпани, 27 (1:0), Лукка, 66 (1:1).

Видеообзор матча