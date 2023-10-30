ИВАЩЕНКО: «Оболонь проиграла ЛНЗ в бойцовских качествах»

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко дал комментарий после поражения от ЛНЗ (0:3).

«Впечатления негативные. Если нас обыграли, то это означает, что соперник заслужил победу.

Недооценка ЛНЗ с нашей стороны? Ее не было. Мы не гранды УПЛ, пока что, поэтому относимся к каждому сопернику одинаково, с уважением. Предупреждал свою команду, что будет тяжелая и боевая игра. На таком проблемном поле на первый план вышли бойцовские качества. В них «Оболонь» уступила ЛНЗ. Значит, команда не смогла максимально настроиться», – сказал Валерий Иващенко на послематчевой пресс-конференции.

У ЛНЗ и «Оболони» стало по 12 очков. Но «пивовары» по дополнительным показателям находятся на 12-м месте. То есть на две строчки ниже, чем ЛНЗ.