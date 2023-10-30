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  4. ИВАЩЕНКО: «Оболонь проиграла ЛНЗ в бойцовских качествах»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 01:40 |
37
0

ИВАЩЕНКО: «Оболонь проиграла ЛНЗ в бойцовских качествах»

Тренер «пивоваров» признал нехватку правильного настроя у своей команды

30 октября 2023, 01:40 |
37
0
ИВАЩЕНКО: «Оболонь проиграла ЛНЗ в бойцовских качествах»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко дал комментарий после поражения от ЛНЗ (0:3).

«Впечатления негативные. Если нас обыграли, то это означает, что соперник заслужил победу.

Недооценка ЛНЗ с нашей стороны? Ее не было. Мы не гранды УПЛ, пока что, поэтому относимся к каждому сопернику одинаково, с уважением. Предупреждал свою команду, что будет тяжелая и боевая игра. На таком проблемном поле на первый план вышли бойцовские качества. В них «Оболонь» уступила ЛНЗ. Значит, команда не смогла максимально настроиться», – сказал Валерий Иващенко на послематчевой пресс-конференции.

У ЛНЗ и «Оболони» стало по 12 очков. Но «пивовары» по дополнительным показателям находятся на 12-м месте. То есть на две строчки ниже, чем ЛНЗ.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК ЛНЗ
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