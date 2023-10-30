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  4. ГАБОВДА: «У Вереса есть игра, но отсутствует результат»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 01:22 |
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ГАБОВДА: «У Вереса есть игра, но отсутствует результат»

Клуб из Ровно продолжает доверять действующему тренерскому штабу

30 октября 2023, 01:22 |
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ГАБОВДА: «У Вереса есть игра, но отсутствует результат»
НК Верес. Юрий Габовда

Исполняющий обязанности спортивного директора «Вереса» Юрий Габовда высказался по поводу текущего положения дел в команде.

«Конечно, психологическое состояние в команде не может быть хорошим в такой ситуации. Это все прекрасно понимают. Я сам еще вчера был действующим футболистом, поэтому прекрасно это понимаю. Я вижу ребят на тренировках каждый день. Они прекрасно работают, но сейчас трудный этап. Если мы сможем его преодолеть, то я уверен, что в дальнейшем дела пойдут лучше.

Если не трогать первый матч против «Полесья», который был действительно провальным, то дальше была конструктивная интересная игра, но не было результата, было мало забитых мячей. Это со временем начинает давить на игроков. Каждый начинает в себе копаться, почему мяч не лезет в ворота, как говорится. Когда нам приходили наши показатели Wyscout, очень хорошие показатели были. Мы во всех показателях шли в тройке лучших команд УПЛ. Однако без забитых мячей нет результата и побед. Поэтому это, наверное, первый давящий на игроков фактор: «Что же такое, что не можем победить одну, две, три игры подряд?». Все в уме, это психология. Поэтому нужно исправлять этот момент.

Мы следим за нашей молодежью. Отлично работает Шандрук из U19, мы это видим от матча к матчу. Подтверждением этого является подписание некоторых молодых игроков, на карандаше еще ряд футболистов, которых мы хотим видеть в нашей команде. Молодежь будет вливаться, потому что это свежая кровь. Впрочем, не нужно забывать, что нас ждет зима, трансферное окно, и мы там будем работать и искать легионеров, но чтобы они были действительно качественными», – сказал Юрий Габовда в интервью для УПЛ-ТВ.

Напомним, что сегодня «Верес» не смог обыграть «Минай» и остался на предпоследнем месте в УПЛ с семью очками.

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Юрий Габовда Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай - Верес Минай
Источник УПЛ-ТВ
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