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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
29.10.2023 16:30 – FT 3 : 3
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
29 октября 2023, 23:10 | Обновлено 29 октября 2023, 23:17
77
0

Айнтрахт – Боруссия Д – 3:3. Феерия забитых мячей. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Бундеслиги

29 октября 2023, 23:10 | Обновлено 29 октября 2023, 23:17
77
0
Айнтрахт – Боруссия Д – 3:3. Феерия забитых мячей. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд

В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором встречались «Айнтрахт Франкфурт» и «Боруссия Дортмунд». Игра состоялась в Дортмунде на стадионе «шмелей» Сигнал Идуна Парк.

Матч завершился результативной ничьей 3:3.

Бундеслига. 9-й тур, 29 октября.

Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд – 3:3

Голы: Мармуш, 8, 24, Шаиби, 68 – Забитцер, 45+1, Мукоко, 54, Брандт, 82.

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Боруссия Д).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
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Айнтрахт Франкфурт Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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