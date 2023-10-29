29.10.2023 16:30 – FT 3 : 3
Германия29 октября 2023, 23:10 | Обновлено 29 октября 2023, 23:17
77
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Айнтрахт – Боруссия Д – 3:3. Феерия забитых мячей. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Бундеслиги
29 октября 2023, 23:10 | Обновлено 29 октября 2023, 23:17
77
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В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором встречались «Айнтрахт Франкфурт» и «Боруссия Дортмунд». Игра состоялась в Дортмунде на стадионе «шмелей» Сигнал Идуна Парк.
Матч завершился результативной ничьей 3:3.
Бундеслига. 9-й тур, 29 октября.
Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд – 3:3
Голы: Мармуш, 8, 24, Шаиби, 68 – Забитцер, 45+1, Мукоко, 54, Брандт, 82.
Видеообзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Боруссия Д).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
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