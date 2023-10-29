Айнтрахт Ф

В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором встречались «Айнтрахт Франкфурт» и «Боруссия Дортмунд». Игра состоялась в Дортмунде на стадионе «шмелей» Сигнал Идуна Парк.

Матч завершился результативной ничьей 3:3.

Бундеслига. 9-й тур, 29 октября.

Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд – 3:3

Голы: Мармуш, 8, 24, Шаиби, 68 – Забитцер, 45+1, Мукоко, 54, Брандт, 82.

Видеообзор матча