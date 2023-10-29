Владислав ШАРАЙ: «Минай я на поле сегодня вообще не увидел»

Полузащитник ровенского «Вереса» Владислав Шарай прокомментировал ничью в матче 12-го тура УПЛ против «Минаю» (0:0).

«После игры в раздевалке была тишина. Все огорчены этой ничьей. На поле была только одна команда – наша. «Минай» я на поле сегодня вообще не увидел. Только у меня было два стопроцентных момента, когда я должен был забивать и закрывать игру. Вратарь «Миная» хорошо сыграл. А мне не хватило мастерства в исполнении. Как и вообще команде сегодня не повезло.

Настраивались сегодня на сложную игру и сложнейшее поле. Но мы полностью выполнили задание тренера на игру и вообще ничего не дали создать сопернику. Очень хотелось сегодня победить, в том числе и ради главного тренера. Очень нравится с ним работать. Нравится тренировочный процесс, его идеи.

Относительно удаления – я сыграл в мяч. Думаю, это заметно на видеоповторе. Арбитр принял такое решение – это по его усмотрению», – сказал Шарай.

После 12 сыгранных туров «Верес» имеет в своем активе семь очков и занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.