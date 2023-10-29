Кирилл Ковалец прошел медосмотр в Киеве, известны результаты

В поединке 11-го тура чемпионата УПЛ – с «Колосом» капитан «Александрии» Кирилл Ковалец вынужден был попросить замену на 25-й минуте. В следующем календарном матче «горожан» – с «Рухом» он не участвовал.

Как стало известно Sport.ua, результаты проведенной в Киеве магнитно-резонансной томографии показали, что, к счастью, обошлось без серьезной травмы. Как это было, кстати, также в поединке 11-го тура чемпионата УПЛ 2021-2022 годов – с «Ворсклой». Это произошло в октябре и примерно на той же минуте. Тогда восстановление Кирилла заняло более половины года. Конечно, и сейчас потребуется время для возвращения в строй, однако более точные сроки станут известны на следующей неделе.

По информации нашего источника, Кирилл Ковалец присоединился к Андрею Кулакову, Артуру Микитишину и Александру Беляеву, которые уже долго находятся в лазарете «Александрии».

Пока «горожане» занимают 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 10 очков.

В последнем матче УПЛ «Александрия» на своем поле сыграла вничью с «Полесьем».