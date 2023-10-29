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  4. Сколько у Холанда за дубль и ассист? Названы оценки за дерби в Манчестере
Англия
29 октября 2023, 20:45 |
638
0

Сколько у Холанда за дубль и ассист? Названы оценки за дерби в Манчестере

«Горожане» обыграли «красных дьяволов» со счетом 3:0

29 октября 2023, 20:45 |
638
0
Сколько у Холанда за дубль и ассист? Названы оценки за дерби в Манчестере
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола

29 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».

Дублем и ассистом в этом поединке отметился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Еще один мяч в составе «Сити» забил Фил Фоден.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим стал Холанд с баллом 8.7.

Высокие показатели также у Родри (8.2) и Бернарду Силвы (8.3). Португалец отметился 1 голевой передачей.

Лучшим в составе «красных дьяволов» стал Андре Онана. Он получил 7.1 баллов.

Худший игрок встречи – защитник «Ман Юнайтед» Джонни Эванс (5.6).

Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:3

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Источник Sport.ua
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