Сколько у Холанда за дубль и ассист? Названы оценки за дерби в Манчестере
«Горожане» обыграли «красных дьяволов» со счетом 3:0
29 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».
Дублем и ассистом в этом поединке отметился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Еще один мяч в составе «Сити» забил Фил Фоден.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим стал Холанд с баллом 8.7.
Высокие показатели также у Родри (8.2) и Бернарду Силвы (8.3). Португалец отметился 1 голевой передачей.
Лучшим в составе «красных дьяволов» стал Андре Онана. Он получил 7.1 баллов.
Худший игрок встречи – защитник «Ман Юнайтед» Джонни Эванс (5.6).
Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:3
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