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WTA
29 октября 2023, 19:50 | Обновлено 29 октября 2023, 19:52
372
0

Арина Соболенко – ​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

29 октября 2023, 19:50 | Обновлено 29 октября 2023, 19:52
372
0
Арина Соболенко – ​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

В ночь с воскресенья на понедельник стартуют матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В первый игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. Во втором матче сразятся ​Арина Соболенко и Мария Саккари из Греции. Ориентировочное время начала встречи – в 02:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 9 раз, гречанка выиграла три встречи.

В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся ​Елена Рыбакина из Казахстана ​и Джессика Пегула из США.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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