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WTA
29 октября 2023, 19:25 | Обновлено 29 октября 2023, 19:52
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Елена Рыбакина – ​Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

29 октября 2023, 19:25 | Обновлено 29 октября 2023, 19:52
350
0
Елена Рыбакина – ​Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В ночь с воскресенья на понедельник стартуют матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В первый игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. В первом матче сразятся ​Елена Рыбакина из Казахстана ​и Джессика Пегула из США. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертый матч между теннисистками, американка ведет 2:1.

Во второй матче игрового дня в этом квартете сразятся ​Арина Соболенко и Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Елена Рыбакина Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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