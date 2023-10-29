Елена Рыбакина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь с воскресенья на понедельник стартуют матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В первый игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. В первом матче сразятся Елена Рыбакина из Казахстана и Джессика Пегула из США. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.
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Это будет четвертый матч между теннисистками, американка ведет 2:1.
Во второй матче игрового дня в этом квартете сразятся Арина Соболенко и Мария Саккари.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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