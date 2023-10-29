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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 20:15 | Обновлено 29 октября 2023, 20:29
1375
10

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине

Матч 12-го тура между «Черноморцем» и «Шахтером» перенесен

29 октября 2023, 20:15 | Обновлено 29 октября 2023, 20:29
1375
10
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
УПЛ

В этот уик-энд, с 28 по 29 октября, прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги.

Сыграно 7 поединков из 8. Матч между «Черноморцем» и «Шахтером» перенесен на более поздний срок.

Лидером остается криворожский «Кривбасс» (26 очков), который дома разгромил «Днепр-1» (3:0).

Второе место занимает житомирское «Полесье» (25 балла), обыгравшее луганскую «Зарю» (1:0).

«Динамо» потеряло очки в матче с «Колосом» (1:1) и занимает 7-ю позицию (16 очков, три игры в запасе).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 12-го тура находятся «Верес» (7 баллов) и «Минай» (5 пунктов), которые сыграли между собой в нулевую ничью.

🏆 УПЛ. 12-й тур, 28–29 октября

  • 🔹 28.10. 13:00. Кривбасс – Днепр-1 – 3:0
  • 🔹 28.10. 15:00. Колос – Динамо Киев – 1:1
  • 🔹 28.10. 16:00. Заря – Полесье – 0:1
  • 🔹 28.10. 18:00. Рух – Александрия – 0:0
  • 🔹 29.10. 13:00. Минай – Верес – 0:0
  • 🔹 29.10. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Оболонь – 3:0
  • 🔹 29.10. 15:00. Ворскла – Металлист 1925 – 2:2

Матч Черноморец – Шахтер перенесен на более поздний срок

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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FunnyCat_____
Черноморец Шахтер кто. то знает по какой причине не сыграли?
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+2
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avk2307
Да и правда жаль, что сегодня Черноморец ждал Шахтер, а те не приехали...
А то бы таблица была еще интересней...
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+1
SportsMan
Однако, Кривбасс и Полесье прут, как танк. Это будущие призеры? Или опять будет история прошлого сезона?
Как теперь относится к матчам против Зари? Это матч с аутсайдером? Или матч против сильной команды с временными проблемами? Победа над ней это достижение или обычное дело?
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0
Алекс 19
Киевляне еле доигрывают первый круг .От усталости с ног валятся .Дотянут до перерыва .отдохнут на Мальдивах и покажут во втором круге 
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0
Swed
Теперь их ждёт ничья в Житомире.  Для укрепления.
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0
Олег Мандрівник
Второй год подряд первый тур просто феерический
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Лига конференций без динамо
Седьмая команда почему не на своем любимом четвертом месте,а понятно матчей перенесли  кучу ,и  даже в ЛК не играют 
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-5
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