Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Матч 12-го тура между «Черноморцем» и «Шахтером» перенесен
В этот уик-энд, с 28 по 29 октября, прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги.
Сыграно 7 поединков из 8. Матч между «Черноморцем» и «Шахтером» перенесен на более поздний срок.
Лидером остается криворожский «Кривбасс» (26 очков), который дома разгромил «Днепр-1» (3:0).
Второе место занимает житомирское «Полесье» (25 балла), обыгравшее луганскую «Зарю» (1:0).
«Динамо» потеряло очки в матче с «Колосом» (1:1) и занимает 7-ю позицию (16 очков, три игры в запасе).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 12-го тура находятся «Верес» (7 баллов) и «Минай» (5 пунктов), которые сыграли между собой в нулевую ничью.
🏆 УПЛ. 12-й тур, 28–29 октября
- 🔹 28.10. 13:00. Кривбасс – Днепр-1 – 3:0
- 🔹 28.10. 15:00. Колос – Динамо Киев – 1:1
- 🔹 28.10. 16:00. Заря – Полесье – 0:1
- 🔹 28.10. 18:00. Рух – Александрия – 0:0
- 🔹 29.10. 13:00. Минай – Верес – 0:0
- 🔹 29.10. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Оболонь – 3:0
- 🔹 29.10. 15:00. Ворскла – Металлист 1925 – 2:2
Матч Черноморец – Шахтер перенесен на более поздний срок
Турнирная таблица УПЛ
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