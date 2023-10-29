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  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Не может арбитр УПЛ так судить»
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 16:17 | Обновлено 29 октября 2023, 16:20
670
1

Вячеслав ШЕВЧУК: «Не может арбитр УПЛ так судить»

Вице-президент «Вереса» – о матче с «Минаем»

29 октября 2023, 16:17 | Обновлено 29 октября 2023, 16:20
670
1
Вячеслав ШЕВЧУК: «Не может арбитр УПЛ так судить»
ФК Олимпик. Вячеслав Шевчук

Вице-президент «Вереса» Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ против «Миная» (ничья 0:0) и раскритиковал арбитра матча Юрия Иванова:

«Сегодня была мужская боевая игра. Главный тренер «Миная» – очень опытный, который в первом же тайме сделал замены. Увидел, что проигрывают центр поля и заменами изменил игру. Это был переломный момент, и «Верес» потерял преимущество. Хочу выразить комплименты обеим командам за то, что бились до конца, был равный футбол.

Однако снова вмешался арбитр, который в конце дал красную карточку, которую не нужно было давать. Поэтому, я даже понимаю Олега Собуцкого, когда его дисквалифицировали за момент с этим арбитром. Не может такой арбитр судить УПЛ. Нам нужно делать большие изменения».

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Верес Ровно Вячеслав Шевчук Верес - Минай Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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zhyr
Футболісти УПЛ можуть погано грати, тренери - погано тренувати. А арбітри погано судити не можуть?)))
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