Вячеслав ШЕВЧУК: «Не может арбитр УПЛ так судить»

Вице-президент «Вереса» Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ против «Миная» (ничья 0:0) и раскритиковал арбитра матча Юрия Иванова:

«Сегодня была мужская боевая игра. Главный тренер «Миная» – очень опытный, который в первом же тайме сделал замены. Увидел, что проигрывают центр поля и заменами изменил игру. Это был переломный момент, и «Верес» потерял преимущество. Хочу выразить комплименты обеим командам за то, что бились до конца, был равный футбол.

Однако снова вмешался арбитр, который в конце дал красную карточку, которую не нужно было давать. Поэтому, я даже понимаю Олега Собуцкого, когда его дисквалифицировали за момент с этим арбитром. Не может такой арбитр судить УПЛ. Нам нужно делать большие изменения».