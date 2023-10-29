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  4. Владимир ШАРАН: «Недоволен игрой своих подопечных»
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 16:03 |
171
0

Владимир ШАРАН: «Недоволен игрой своих подопечных»

Тренер «Миная» – о матче с «Вересом»

29 октября 2023, 16:03 |
171
0
Владимир ШАРАН: «Недоволен игрой своих подопечных»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ против «Вереса» (ничья 0:0):

«Я не доволен игрой своих подопечных. Мы готовились показать более-менее конструктивный футбол, который мы отрабатываем и делаем все возможное, чтобы играть в футбол. Однако, к большому сожалению, мы полностью проиграли борьбу, подбор мяча, и я решил сразу же делать замены, потому что надо было усиливать среднее звено. Вместо инертного Кораблина, который техничный игрок, но плохо сыграл в борьбе. Сыграли с двумя опорниками защитного плана.

Во втором тайме картинка немного изменилась, но все равно у Вереса были прекрасные возможности, чтобы забивать. Впрочем, игра нашего вратаря была на высоком уровне.

Мельник получил травму. Не знаю, насколько она серьезная. Возможно, это сотрясение мозга. Он не смог продолжать поединок, и я решил не защитника выпускать, а нападающего, чтобы усилить атаку, и Вишневский вышел очень здорово».

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Владимир Шаран Минай Минай - Верес Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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