Англия29 октября 2023, 14:48 |
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Арсенал определился с приоритетной трансферной целью на лето-2024
«Канониры» мечтают подписать Орельена Тчуамени
29 октября 2023, 14:48 |
542
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Лондонский «Арсенал» уже сейчас определился с приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно 2024 года. Это полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени, которого считают идеальным напарником по центру поля для Деклана Райса.
Несмотря на прогресс Тчуамени в последнее время, в «Реале» его по-прежнему используют только как игрока ротации. В «Арсенале» же 23-летнего француза видят в качестве центральной фигуры долгосрочного проекта.
Сегодня «Реал» сообщил о том, что Тчуамени пропустит два месяца из-за травмы.
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