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Англия
29 октября 2023, 14:48 |
542
0

Арсенал определился с приоритетной трансферной целью на лето-2024

«Канониры» мечтают подписать Орельена Тчуамени

29 октября 2023, 14:48 |
542
0
Арсенал определился с приоритетной трансферной целью на лето-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Лондонский «Арсенал» уже сейчас определился с приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно 2024 года. Это полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени, которого считают идеальным напарником по центру поля для Деклана Райса.

Несмотря на прогресс Тчуамени в последнее время, в «Реале» его по-прежнему используют только как игрока ротации. В «Арсенале» же 23-летнего француза видят в качестве центральной фигуры долгосрочного проекта.

Сегодня «Реал» сообщил о том, что Тчуамени пропустит два месяца из-за травмы.

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Арсенал Лондон Орельен Тчуамени Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник FootballTransfers
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