Арсенал определился с приоритетной трансферной целью на лето-2024

Лондонский «Арсенал» уже сейчас определился с приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно 2024 года. Это полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени, которого считают идеальным напарником по центру поля для Деклана Райса.

Несмотря на прогресс Тчуамени в последнее время, в «Реале» его по-прежнему используют только как игрока ротации. В «Арсенале» же 23-летнего француза видят в качестве центральной фигуры долгосрочного проекта.

Сегодня «Реал» сообщил о том, что Тчуамени пропустит два месяца из-за травмы.