ОФИЦИАЛЬНО. Реал на два месяца потерял звездного хавбека

Мадридский «Реал» официально сообщил о том, что полузащитник команды Орельен Тчуамени получил травму. У 23-летнего игрока сборной Франции диагностирован стрессовый перелом плюсневой кости левой стопы.

Ожидается, что срок восстановления футболиста составит примерно два месяца. В нынешнем сезоне на счету Тчуамени 1 гол в 14 матчах за «Реал» во всех турнирах. Он выступает за «Реал» с лета 2022 года.

Вчера «Реал» в Эль Класико обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Тчуамени провел на поле все 90 минут.