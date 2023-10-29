Испания29 октября 2023, 12:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал на два месяца потерял звездного хавбека
У Орельена Тчуамени травма
29 октября 2023, 12:52 |
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Мадридский «Реал» официально сообщил о том, что полузащитник команды Орельен Тчуамени получил травму. У 23-летнего игрока сборной Франции диагностирован стрессовый перелом плюсневой кости левой стопы.
Ожидается, что срок восстановления футболиста составит примерно два месяца. В нынешнем сезоне на счету Тчуамени 1 гол в 14 матчах за «Реал» во всех турнирах. Он выступает за «Реал» с лета 2022 года.
Вчера «Реал» в Эль Класико обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Тчуамени провел на поле все 90 минут.
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