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  4. Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 14:08 |
186
0

Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 12-м туре УПЛ

29 октября 2023, 14:08 |
186
0
Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
ФК Ворскла

Сегодня, 29 октября «Ворскла» в матче 12-го тура УПЛ в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Корниенко, Якубу, Сантана, Кане, Челядин, Скляр, Юрченко, Степанюк

«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Ткачук, Курило, Фарина, Габелок, Ременюк, Ткачук, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров

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Ворскла Полтава Металлист 1925 Ворскла - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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