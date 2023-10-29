Украина. Премьер лига29 октября 2023, 14:08 |
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Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 12-м туре УПЛ
29 октября 2023, 14:08 |
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Сегодня, 29 октября «Ворскла» в матче 12-го тура УПЛ в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Корниенко, Якубу, Сантана, Кане, Челядин, Скляр, Юрченко, Степанюк
«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Ткачук, Курило, Фарина, Габелок, Ременюк, Ткачук, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров
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