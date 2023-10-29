Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 октября «Ворскла» в матче 12-го тура УПЛ в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Корниенко, Якубу, Сантана, Кане, Челядин, Скляр, Юрченко, Степанюк

«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Ткачук, Курило, Фарина, Габелок, Ременюк, Ткачук, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров