Илкай ГЮНДОГАН: «Барселоне нужно действовать более эффективно»

Немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился впечатлениями от матча против «Реала» в 11-м туре Ла Лиги (поражение 1:2):

«Я прихожу в раздевалку и вижу, что люди там разочарованы из-за такого немыслимого результата в столь большом матче. В определенных ситуациях на поле нам нужно действовать более эффективно, но мы этого не делаем. Нужно быть на шаг впереди в этом плане. Иначе «Реал» и «Жирона» сильно оторвутся от нас».

Именно Гюндоган на шестой минуте открыл счет в матче против «Реала».