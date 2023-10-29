Испания29 октября 2023, 13:24 |
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Илкай ГЮНДОГАН: «Барселоне нужно действовать более эффективно»
Хавбек «Барселоны» – о поражении от «Реала»
29 октября 2023, 13:24 |
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Немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился впечатлениями от матча против «Реала» в 11-м туре Ла Лиги (поражение 1:2):
«Я прихожу в раздевалку и вижу, что люди там разочарованы из-за такого немыслимого результата в столь большом матче. В определенных ситуациях на поле нам нужно действовать более эффективно, но мы этого не делаем. Нужно быть на шаг впереди в этом плане. Иначе «Реал» и «Жирона» сильно оторвутся от нас».
Именно Гюндоган на шестой минуте открыл счет в матче против «Реала».
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