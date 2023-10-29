Второй матч подряд. Кревсун вновь забил за Боруссию U-19
Украинец помог «шмелям» победить в Бундеслиге
Украинский полузащитник Даниил Кревсун стал автором одного гола в матче дортмундской «Боруссии» U-19 против команды «Фортуна» U-19 в 9-м туре юношеской Бундеслиги.
Кревсун поразил ворота соперников в компенсированное время первого тайма и довел перевес «шмелей» до крупного – 3:0. Игра же завершилась уверенной победой «Боруссии» U-19 со счетом 4:0.
Даниил Кревсун забил за дортмундцев во второй подряд игре юношеской Бундеслиги. В матче недельной давности против одногодок из «Бохума» (3:1) он стал автором победного дубля.
«Боруссия» U-19 Дортмунд сохраняет единоличное лидерство в Бундеслиге, имея 9 побед в девяти матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы разгромили соперников со счетом 5:0
Тайсон Фьюри победил Франсиса Нганну раздельным решением судей