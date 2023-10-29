Ювентус возглавил турнирную таблицу Серии А впервые за более чем три года

Вчера «Ювентус» на последних секундах вырвал победу 1:0 над «Вероной» в 10-м туре Серии А. Это позволило команде Массимилиано Аллегри возглавить турнирную таблицу Серии А.

Для «Ювентуса» это случилось впервые за более чем три года: с 1 августа 2020 года, когда состоялся последний тур Серии А сезона 2019/2020, в котором туринцы завоевали чемпионство.

Отметим, что уже сегодня «Ювентус» могут обойти «Интер» и «Милан», у которых по одной игре в запасе. Но для этого миланским клубам необходимо будет обыграть «Рому» и «Наполи» соответственно.