Испания29 октября 2023, 03:48 |
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ТЕР ШТЕГЕН: «Поражение стало разочарованием, Барселона играла хорошо»
Немец солидарен с Хави в том, что «Барса» не заслуживала проиграть
29 октября 2023, 03:48 |
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген поделился мнением о матче против «Реала» (1:2).
«Это разочарование. Мы провели хорошую игру, находились на хорошем уровне. «Реалу» не нужно много, чтобы забивать голы. Сегодня они снова это доказали.
Беллингем? Я не оцениваю игроков команды-соперника. Он забил два гола и изменил игру «Реала», – приводит слова Марка-Андре Тер Штегена Marca.
Ранее комментарий по этому матчу дал Хави.
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