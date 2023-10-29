ТЕР ШТЕГЕН: «Поражение стало разочарованием, Барселона играла хорошо»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген поделился мнением о матче против «Реала» (1:2).

«Это разочарование. Мы провели хорошую игру, находились на хорошем уровне. «Реалу» не нужно много, чтобы забивать голы. Сегодня они снова это доказали.

Беллингем? Я не оцениваю игроков команды-соперника. Он забил два гола и изменил игру «Реала», – приводит слова Марка-Андре Тер Штегена Marca.

Ранее комментарий по этому матчу дал Хави.