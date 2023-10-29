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  4. ТЕР ШТЕГЕН: «Поражение стало разочарованием, Барселона играла хорошо»
Испания
29 октября 2023, 03:48 |
78
0

ТЕР ШТЕГЕН: «Поражение стало разочарованием, Барселона играла хорошо»

Немец солидарен с Хави в том, что «Барса» не заслуживала проиграть

29 октября 2023, 03:48 |
78
0
ТЕР ШТЕГЕН: «Поражение стало разочарованием, Барселона играла хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген поделился мнением о матче против «Реала» (1:2).

«Это разочарование. Мы провели хорошую игру, находились на хорошем уровне. «Реалу» не нужно много, чтобы забивать голы. Сегодня они снова это доказали.

Беллингем? Я не оцениваю игроков команды-соперника. Он забил два гола и изменил игру «Реала», – приводит слова Марка-Андре Тер Штегена Marca.

Ранее комментарий по этому матчу дал Хави.

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Марк-Андре Тер Штеген Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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