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  4. ХАВИ: «Барселона доминировала, а Реал забил два гола с трех моментов»
Испания
29 октября 2023, 01:11 |
102
0

ХАВИ: «Барселона доминировала, а Реал забил два гола с трех моментов»

Тренер каталонской команды не считает результат Эль Класико справедливым

29 октября 2023, 01:11 |
102
0
ХАВИ: «Барселона доминировала, а Реал забил два гола с трех моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после матча с «Реалом» (1:2).

«Мы доминировали на протяжении 60 минут, но это футбол. Если ты не делаешь счет 2:0, то свое дело сделает «Реал». У них есть это умение… «Реал» имел три или два с половиной момента и забил два гола. «Барселоне» не хватило эффективности.

Да, «Реал» заставил нас страдать, но, скажу откровенно, если кто-то и заслужил выиграть этот матч, то это «Барселона». За 60 минут доминирования мы забили один гол. «Реал» доминировал 25 минут и забил два гола», – приводит слова Хави Marca.

Теперь отставание «Барселоны» от лидирующего «Реала составляет четыре очка.

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Источник Marca
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