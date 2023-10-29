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Испания
29 октября 2023, 01:53 |
42
0

ВИДЕО. Камбэк Севильи в дерби с Кадисом и другие матчи

В Ла Лиге сегодня состоялось не только Эль Класико

29 октября 2023, 01:53 |
42
0
ВИДЕО. Камбэк Севильи в дерби с Кадисом и другие матчи
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лас-Пальмас» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на десятое место в таблице. Команда с Канарских островов забила решающий гол в ворота «Альмерии» в компенсированное время ко второму тайму. «Альмерия» с тремя очками остается главным аутсайдером Ла Лиги.

«Мальорка» и «Хетафе» выдали ничью без голов. Дерби между «Кадисом» и «Севильей» также завершилось вничью. Однако на юге Испании было намного интереснее. Кристиан Рамос и Дарвин Мачис сделали счет 2:0 в пользу «Кадиса». Но голы Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича позволили «Севилье» совершить камбэк.

Ла Лига

11-й тур

«Альмерия» «Лас-Пальмас» 1:2

Голы: Эль-Хаддади, 23 (0:1), Рамазани, 73 (1:1), Каба, 90+4 (1:2).

«Мальорка» «Хетафе» 0:0

«Кадис» «Севилья» 2:2

Голы: Кристиан Рамос, 8 (1:0), Мачис, 28 (2:0), Окампос, 37 (2:1), Ракитич, 60 (2:2).

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Кадис Севилья видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мальорка Хетафе Альмерия Лас-Пальмас
Источник Sport.ua
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