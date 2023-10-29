Беатрис Хаддад Майя – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 октября состоится финальный матчи на турнире WTA Elite Trophy 2023 в китайском городе (Чжухай).

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 19) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 18).

Время начала встречи – 09:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

Девушки будут бороться за свой первый титул малого Итогового турнира WTA.

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WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей