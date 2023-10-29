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WTA
29 октября 2023, 01:25 |
27
0

Беатрис Хаддад Майя – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча WTA Elite Trophy

29 октября 2023, 01:25 |
27
0
Беатрис Хаддад Майя – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

29 октября состоится финальный матчи на турнире WTA Elite Trophy 2023 в китайском городе (Чжухай).

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 19) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 18).

Время начала встречи – 09:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Девушки будут бороться за свой первый титул малого Итогового турнира WTA.

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📺 Видеотрансляция

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей

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Беатрис Хаддад Майя Чжэн Циньвень смотреть онлайн WTA Elite Trophy
Источник Sport.ua
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