Забил Рамос, но не тот. Севилья отыграла два мяча в матче с Кадисом

Голы Кристиана Рамоса и Дарвина Мачиса, казалось, создали комфортный перевес для «Кадиса» в домашнем матче с «Севильей». Однако гости еще до перерыва отыграли один мяч усилиями Лукаса Окампоса. После перерыва результативный удар Ивана Ракитича спас «Севилью» от поражения.

У «Севильи» и «Кадиса» стало по 10 очков. «Севилья» находится в таблице выше, на 13-м месте, по дополнительным показателям.

Ранее «Реал» на последней минуте вырвал победу над «Барселоной» в Эль Класико.

Ла Лига

11-й тур

«Кадис» – «Севилья» – 2:2

Голы: Кристиан Рамос, 8 (1:0), Мачис, 28 (2:0), Окампос, 37 (2:1), Ракитич, 60 (2:2).