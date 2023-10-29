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  4. Забил Рамос, но не тот. Севилья отыграла два мяча в матче с Кадисом
Испания
29 октября 2023, 00:15 | Обновлено 29 октября 2023, 00:20
43
0

Забил Рамос, но не тот. Севилья отыграла два мяча в матче с Кадисом

«Эль Нервиону» удался камбэк

29 октября 2023, 00:15 | Обновлено 29 октября 2023, 00:20
43
0
Забил Рамос, но не тот. Севилья отыграла два мяча в матче с Кадисом
Ла Лига

Голы Кристиана Рамоса и Дарвина Мачиса, казалось, создали комфортный перевес для «Кадиса» в домашнем матче с «Севильей». Однако гости еще до перерыва отыграли один мяч усилиями Лукаса Окампоса. После перерыва результативный удар Ивана Ракитича спас «Севилью» от поражения.

У «Севильи» и «Кадиса» стало по 10 очков. «Севилья» находится в таблице выше, на 13-м месте, по дополнительным показателям.

Ранее «Реал» на последней минуте вырвал победу над «Барселоной» в Эль Класико.

Ла Лига

11-й тур

«Кадис» – «Севилья» – 2:2

Голы: Кристиан Рамос, 8 (1:0), Мачис, 28 (2:0), Окампос, 37 (2:1), Ракитич, 60 (2:2).

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Кадис Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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