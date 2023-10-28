Руслан РОТАНЬ: «Во втором тайме мы были ближе к победе»

Наставник «Александрии» Руслан Ротань поделился впечатлениями от ничьей с «Рухом» (0:0).

«Первый тайм был за «Рухом». Во втором тайме, я считаю, мы были ближе к победе, потому что имели шансы для того, чтобы забивать. Матч полностью отображается в счете 0:0 на табло. Такие матчи очень необходимы нашим молодым игрокам, в которых они получают необходимый опыт.

Сегодня было достаточно борьбы. Самое главное, что в этой борьбе они становятся лучше. Я думаю, что этот аспект для нас очень нужен. Однако есть к чему стремиться, над чем работать и готовиться к кубковой встрече. У нас не так много времени, но надо восстановиться и хорошо подойти к матчу», – сказал Ротань.