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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «В матче с Барселоной я не сыграл на своем лучшем уровне»
Испания
28 октября 2023, 22:43 |
234
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «В матче с Барселоной я не сыграл на своем лучшем уровне»

Автор дубля в ворота «сине-гранатовых» доволен игрой своей команды

28 октября 2023, 22:43 |
234
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «В матче с Барселоной я не сыграл на своем лучшем уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Новый лидер «Реала» Джуд Беллингем поделился мыслями о победе над «Барселоной» (2:1).

«Это был хороший день. Команда была на высоте, постепенно мы начали оказывать давление на их полузащиту и оборону, а затем пришло вознаграждение. Мы проявили веру и характер, сделали все возможное, не сдались. Я счастлив.

Первый гол? Я получил мяч на краю штрафной, а я уже несколько недель говорил, что мне нужно попробовать пробить из-за пределов штрафной, ведь соперники думают, что я войду в штрафную или буду комбинировать с партнерами по команде. Неожиданность наступает, когда я бью из-за пределов штрафной. Я знаю, что у меня есть умения, чтобы бить из-за пределов штрафной, и так получилось, что мяч попал в верхний угол.

В этом матче я не сыграл на своем лучшем уровне. Но иногда дело не в том, чтобы делать что-то особенное каждый раз, когда ты касаешься мяча. А в том, чтобы хорошо взаимодействовать с партнерами по команде. Вносить свой вклад в команду», – сказал Беллингем, забивший оба гола своей команды в этой встрече.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Мадрид Джуд Беллингем
Источник Sport.ua
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