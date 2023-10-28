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  4. Отбил пенальти и пропустил между ног. Какая оценка Трубина за матч Бенфики?
Португалия
28 октября 2023, 22:50 |
1551
0

Отбил пенальти и пропустил между ног. Какая оценка Трубина за матч Бенфики?

«Орлы» не сумели обыграть «Каза Пию»

28 октября 2023, 22:50 |
1551
0
Отбил пенальти и пропустил между ног. Какая оценка Трубина за матч Бенфики?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

28 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Португалии между клубами «Бенфика» и «Каза Пия». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял весь поединок в воротах команды.

На 54-й минуте Трубин отбил 11-метровый, однако не сумел сохранить ворота сухими. На 81-й украинец пропустил между ног от Гаиски Ларрасабаля.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 7.1 баллов.

Лучшим был признан бразильский форвард «Каза Пии» Жажа (8.2).

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Каза Пия – 1:1

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Каза Пия Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу лучший игрок WhoScored
Источник Sport.ua
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