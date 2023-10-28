Отбил пенальти и пропустил между ног. Какая оценка Трубина за матч Бенфики?
«Орлы» не сумели обыграть «Каза Пию»
28 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Португалии между клубами «Бенфика» и «Каза Пия». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял весь поединок в воротах команды.
На 54-й минуте Трубин отбил 11-метровый, однако не сумел сохранить ворота сухими. На 81-й украинец пропустил между ног от Гаиски Ларрасабаля.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 7.1 баллов.
Лучшим был признан бразильский форвард «Каза Пии» Жажа (8.2).
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Каза Пия – 1:1
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