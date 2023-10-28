Александрия сделала 100-ю ничью в чемпионатах Украины

«Рух» и «Александрия» 4-й раз подряд поделили очки между собой. При этом львовяне обновили личный рекорд, подписав 5-ю мировую кряду в родных стенах. Более продолжительную домашнюю ничейную серию в чемпионатах Украины имела только «Говерла».

В свою очередь александрийцы отметили два ничейных юбилея, 100-й раз разойдясь миром с соперниками в элитном дивизионе, в том числе 40-й со счетом 0:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние ничейные серии

Серия Клуб Период Тренер 6 Говерла 30.05.2015 - 20.09.2015 Вячеслав ГРОЗНЫЙ 5 Шахтер 14.03.1993 - 15.05.1993 Валерий ЯРЕМЧЕНКО 5 Звезда 16.07.1999 - 03.10.1999 Александр ИЩЕНКО 5* Рух 19.08.2023 - 28.10.2023 Виталий ПОНОМАРЕВ 4 Металлург З 11.10.1992 - 22.11.1992 Игорь НАДЕИН 4 Металлург Д 01.09.2000 - 13.11.2000 Семен АЛЬТМАН 4 Ворскла 10.06.2003 - 31.08.2003 Андрей БАЛЬ, Олег ДОЛМАТОВ 4 Закарпатье 07.11.2004 - 03.04.2005 Виктор РЯШКО 4 Ворскла 01.08.2009 - 04.10.2009 Николай ПАВЛОВ 4 Черноморец 27.04.2013 - 21.07.2013 Роман ГРИГОРЧУК 4 Верес 01.10.2017 - 04.11.2017 Юрий ВИРТ 4 Заря 17.09.2017 - 18.11.2017 Юрий ВЕРНИДУБ 4 Львов 29.02.2020 - 03.07.2020 Егише МЕЛИКЯН, Георгий ЦЕЦАДЗЕ 4 Ингулец 19.09.2020 - 25.10.2020 Сергей ЛАВРИНЕНКО 4 Верес 05.05.2018 - 14.08.2021 Андрей ДЕМЧЕНКО, Юрий ВИРТ

* серия не закончена.