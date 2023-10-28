Александрия сделала 100-ю ничью в чемпионатах Украины
«Рух» подписал 5-ю мировую подряд с гостями
«Рух» и «Александрия» 4-й раз подряд поделили очки между собой. При этом львовяне обновили личный рекорд, подписав 5-ю мировую кряду в родных стенах. Более продолжительную домашнюю ничейную серию в чемпионатах Украины имела только «Говерла».
В свою очередь александрийцы отметили два ничейных юбилея, 100-й раз разойдясь миром с соперниками в элитном дивизионе, в том числе 40-й со счетом 0:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние ничейные серии
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Тренер
|
6
|
Говерла
|
30.05.2015 - 20.09.2015
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
5
|
Шахтер
|
14.03.1993 - 15.05.1993
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
5
|
Звезда
|
16.07.1999 - 03.10.1999
|
Александр ИЩЕНКО
|
5*
|
Рух
|
19.08.2023 - 28.10.2023
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
4
|
Металлург З
|
11.10.1992 - 22.11.1992
|
Игорь НАДЕИН
|
4
|
Металлург Д
|
01.09.2000 - 13.11.2000
|
Семен АЛЬТМАН
|
4
|
Ворскла
|
10.06.2003 - 31.08.2003
|
Андрей БАЛЬ,
|
|
|
|
Олег ДОЛМАТОВ
|
4
|
Закарпатье
|
07.11.2004 - 03.04.2005
|
Виктор РЯШКО
|
4
|
Ворскла
|
01.08.2009 - 04.10.2009
|
Николай ПАВЛОВ
|
4
|
Черноморец
|
27.04.2013 - 21.07.2013
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
4
|
Верес
|
01.10.2017 - 04.11.2017
|
Юрий ВИРТ
|
4
|
Заря
|
17.09.2017 - 18.11.2017
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
4
|
Львов
|
29.02.2020 - 03.07.2020
|
Егише МЕЛИКЯН,
|
|
|
|
Георгий ЦЕЦАДЗЕ
|
4
|
Ингулец
|
19.09.2020 - 25.10.2020
|
Сергей ЛАВРИНЕНКО
|
4
|
Верес
|
05.05.2018 - 14.08.2021
|
Андрей ДЕМЧЕНКО,
|
|
|
|
Юрий ВИРТ
* серия не закончена.
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