Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия сделала 100-ю ничью в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 21:23 | Обновлено 28 октября 2023, 21:41
43
0

Александрия сделала 100-ю ничью в чемпионатах Украины

«Рух» подписал 5-ю мировую подряд с гостями

28 октября 2023, 21:23 | Обновлено 28 октября 2023, 21:41
43
0
Александрия сделала 100-ю ничью в чемпионатах Украины
ФК Александрия

«Рух» и «Александрия» 4-й раз подряд поделили очки между собой. При этом львовяне обновили личный рекорд, подписав 5-ю мировую кряду в родных стенах. Более продолжительную домашнюю ничейную серию в чемпионатах Украины имела только «Говерла».

В свою очередь александрийцы отметили два ничейных юбилея, 100-й раз разойдясь миром с соперниками в элитном дивизионе, в том числе 40-й со счетом 0:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние ничейные серии

Серия

Клуб

Период

Тренер

6

Говерла

30.05.2015 - 20.09.2015

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

5

Шахтер

14.03.1993 - 15.05.1993

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

5

Звезда

16.07.1999 - 03.10.1999

Александр ИЩЕНКО

5*

Рух

19.08.2023 - 28.10.2023

Виталий ПОНОМАРЕВ

4

Металлург З

11.10.1992 - 22.11.1992

Игорь НАДЕИН

4

Металлург Д

01.09.2000 - 13.11.2000

Семен АЛЬТМАН

4

Ворскла

10.06.2003 - 31.08.2003

Андрей БАЛЬ,

Олег ДОЛМАТОВ

4

Закарпатье

07.11.2004 - 03.04.2005

Виктор РЯШКО

4

Ворскла

01.08.2009 - 04.10.2009

Николай ПАВЛОВ

4

Черноморец

27.04.2013 - 21.07.2013

Роман ГРИГОРЧУК

4

Верес

01.10.2017 - 04.11.2017

Юрий ВИРТ

4

Заря

17.09.2017 - 18.11.2017

Юрий ВЕРНИДУБ

4

Львов

29.02.2020 - 03.07.2020

Егише МЕЛИКЯН,

Георгий ЦЕЦАДЗЕ

4

Ингулец

19.09.2020 - 25.10.2020

Сергей ЛАВРИНЕНКО

4

Верес

05.05.2018 - 14.08.2021

Андрей ДЕМЧЕНКО,

Юрий ВИРТ

* серия не закончена.

По теме:
Рух – Александрия – 0:0. Видеообзор матча
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы недовольны результатом»
В матче с Колосом Динамо установило личный рекорд
цифры и факты Александрия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Футбол | 28 октября 2023, 14:05 4
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ

Не играет и Энцо Фернандес

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 28 октября 2023, 08:55 0
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября

Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Футбол | 28.10.2023, 18:00
Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд
Футбол | 28.10.2023, 19:01
Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд
Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Футбол | 28.10.2023, 00:05
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
27.10.2023, 10:23 9
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 11
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем