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Испания
28 октября 2023, 21:26 | Обновлено 28 октября 2023, 21:36
558
0

Худший – Левандовски. Назван лучший игрок матча Барселона – Реал

Джуд Беллингем дважды поразил ворота «сине-гранатовых»

28 октября 2023, 21:26 | Обновлено 28 октября 2023, 21:36
558
0
Худший – Левандовски. Назван лучший игрок матча Барселона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

28 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных». –

Дублем в этом поединке отметился Джуд Беллингем. Победный мяч англичанин забил на 90+2-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Беллингем. Он получил 8.2 баллов.

Автор единственного гола в составе каталонского клуба Илкай Гюндоган получил 6.7. Однако лучшим в составе «Барсы» стал Гави (6.9).

Худший игрок встречи – Роберт Левандовски (5.7).

Оценки WhoScored за матч Барселона – Реал – 1:2

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лучший игрок Джуд Беллингем Роберт Левандовски WhoScored Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Илкай Гюндоган Педри
Источник Sport.ua
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