Худший – Левандовски. Назван лучший игрок матча Барселона – Реал

28 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных». –

Дублем в этом поединке отметился Джуд Беллингем. Победный мяч англичанин забил на 90+2-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Беллингем. Он получил 8.2 баллов.

Автор единственного гола в составе каталонского клуба Илкай Гюндоган получил 6.7. Однако лучшим в составе «Барсы» стал Гави (6.9).

Худший игрок встречи – Роберт Левандовски (5.7).

Оценки WhoScored за матч Барселона – Реал – 1:2