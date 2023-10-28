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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 20:34 | Обновлено 28 октября 2023, 20:39
1132
2

В матче с Колосом Динамо установило личный рекорд

Гостевая голевая серия киевлян достигла 29 игр

28 октября 2023, 20:34 | Обновлено 28 октября 2023, 20:39
1132
2
В матче с Колосом Динамо установило личный рекорд
ФК Динамо

В поединке с «Колосом» (1:1) «Динамо» продлило свою голевую серию на чужих полях до 29 игр, установив тем самым новый личный рекорд. Последний раз киевляне не смогли пробить защиту хозяев 5 мая 2021 года, разойдясь по нулям с «Мариуполем».

В истории чемпионатов Украины более продолжительную гостевую забивную серию имел только «Шахтер» – 34 матча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

29*

Динамо

09.05.2021

Колос

3:0

25*

Шахтер

23.10.2021

Ворскла

2:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

17

Шахтер

15.10.2011

Таврия

3:1

17.11.2012

Арсенал

0:2

17

Днепр-1

07.11.2021

Ингулец

1:0

28.05.2023

Шахтер

0:3

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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AutumnBridge
А Динамо думает 31-го  или уже 1-го хотя бы один матч доиграть???
  С Вересом или Металлистом 1925.    Пока погода тёплая.   И они ведь всё равно нигде больше не участвуют.
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