В матче с Колосом Динамо установило личный рекорд
Гостевая голевая серия киевлян достигла 29 игр
В поединке с «Колосом» (1:1) «Динамо» продлило свою голевую серию на чужих полях до 29 игр, установив тем самым новый личный рекорд. Последний раз киевляне не смогли пробить защиту хозяев 5 мая 2021 года, разойдясь по нулям с «Мариуполем».
В истории чемпионатов Украины более продолжительную гостевую забивную серию имел только «Шахтер» – 34 матча.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
34
|
Шахтер
|
09.05.2015
|
Говерла
|
7:3
|
17.09.2017
|
Черноморец
|
0:0
|
29*
|
Динамо
|
09.05.2021
|
Колос
|
3:0
|
|
|
|
25*
|
Шахтер
|
23.10.2021
|
Ворскла
|
2:0
|
|
|
|
28
|
Динамо
|
25.02.2018
|
Верес
|
1:3
|
10.11.2019
|
Шахтер
|
0:1
|
20
|
Днепр-1
|
28.06.2020
|
Мариуполь
|
1:2
|
11.09.2021
|
Шахтер
|
0:2
|
19
|
Динамо
|
25.04.2005
|
Металлург Д
|
2:1
|
06.05.2006
|
Таврия
|
0:0
|
19
|
Динамо
|
11.08.2007
|
Металлург З
|
1:0
|
16.11.2008
|
Шахтер
|
0:1
|
19
|
Металлист
|
29.07.2011
|
Волынь
|
3:0
|
03.11.2012
|
Днепр
|
0:2
|
17
|
Шахтер
|
15.10.2011
|
Таврия
|
3:1
|
17.11.2012
|
Арсенал
|
0:2
|
17
|
Днепр-1
|
07.11.2021
|
Ингулец
|
1:0
|
28.05.2023
|
Шахтер
|
0:3
* серия не закончена.
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