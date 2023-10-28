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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 20:23 | Обновлено 28 октября 2023, 20:33
186
0

Кривбасс одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины

Криворожцы отпраздновали 20-ю викторию в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба

28 октября 2023, 20:23 | Обновлено 28 октября 2023, 20:33
186
0
Кривбасс одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс

В матче с «Днепром-1» (3:0) «Кривбасс» одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины. 24 разгрома криворожцы нанесли соперникам дома и 6 - в гостях. С преимуществом в три и более мяча бело-красно-черные обыгрывали 18 команд элитного дивизиона. Чаще других «Волынь» и «Ворсклу» - трижды. 16 раз приводил «Кривбасс» к крупной победе Олег Таран и 3 - Юрий Вернидуб.

К слову, в поединке с днепрянами криворожцы отметили еще два юбилея, отпраздновав 20-ю викторию в УПЛ и забив 50-й мяч, автором которого стал Денис Кузык, под руководством Юрия Вернидуба.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы Кривбасса в УПЛ

КП

Дата

Тренер Кривбасса

Соперник

Счет

1-я

14.08.1993

Игорь НАДЕИН

Нива В

3:0 (д)

10-я

14.04.1998

Олег ТАРАН

Торпедо

3:0 (д)

20-я

30.07.2006

Александр КОСЕВИЧ

Карпаты

3:0 (д)

30-я

28.10.2023

Юрий ВЕРНИДУБ

Днепр-1

3:0 (д)

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Источник Sport.ua
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