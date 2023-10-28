Кривбасс одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины
Криворожцы отпраздновали 20-ю викторию в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба
В матче с «Днепром-1» (3:0) «Кривбасс» одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины. 24 разгрома криворожцы нанесли соперникам дома и 6 - в гостях. С преимуществом в три и более мяча бело-красно-черные обыгрывали 18 команд элитного дивизиона. Чаще других «Волынь» и «Ворсклу» - трижды. 16 раз приводил «Кривбасс» к крупной победе Олег Таран и 3 - Юрий Вернидуб.
К слову, в поединке с днепрянами криворожцы отметили еще два юбилея, отпраздновав 20-ю викторию в УПЛ и забив 50-й мяч, автором которого стал Денис Кузык, под руководством Юрия Вернидуба.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные победы Кривбасса в УПЛ
|
КП
|
Дата
|
Тренер Кривбасса
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
14.08.1993
|
Игорь НАДЕИН
|
Нива В
|
3:0 (д)
|
10-я
|
14.04.1998
|
Олег ТАРАН
|
Торпедо
|
3:0 (д)
|
20-я
|
30.07.2006
|
Александр КОСЕВИЧ
|
Карпаты
|
3:0 (д)
|
30-я
|
28.10.2023
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Днепр-1
|
3:0 (д)
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