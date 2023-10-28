В матче с «Днепром-1» (3:0) «Кривбасс» одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины. 24 разгрома криворожцы нанесли соперникам дома и 6 - в гостях. С преимуществом в три и более мяча бело-красно-черные обыгрывали 18 команд элитного дивизиона. Чаще других «Волынь» и «Ворсклу» - трижды. 16 раз приводил «Кривбасс» к крупной победе Олег Таран и 3 - Юрий Вернидуб.

К слову, в поединке с днепрянами криворожцы отметили еще два юбилея, отпраздновав 20-ю викторию в УПЛ и забив 50-й мяч, автором которого стал Денис Кузык, под руководством Юрия Вернидуба.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы Кривбасса в УПЛ