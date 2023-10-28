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Германия
28 октября 2023, 18:14 | Обновлено 28 октября 2023, 18:27
1447
0

ВИДЕО. Кейн забил Дармштадту со своей половины поля

Нападающий мюнхенского клуба поймал вратаря на выходе

28 октября 2023, 18:14 | Обновлено 28 октября 2023, 18:27
1447
0
ВИДЕО. Кейн забил Дармштадту со своей половины поля
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Во втором тайме матча 9 тура чемпионата Германии «Бавария» – «Дармштадт» хозяева поля устроили настоящий разгром, забив 8 голов.

На 69-й минуте Гарри Кейн оформил дубль ударом с собственной половины поля, поймав вратаря на выходе. После этого удара счет в матче стал 5:0.

Отметим, за первую половину встречи команды голов не забили, но сразу три игрока были удалены с поля.

Видео гола Кейна

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Бавария чемпионат Германии по футболу Дармштадт Гарри Кейн видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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