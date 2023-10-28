ВИДЕО. Кейн забил Дармштадту со своей половины поля

Во втором тайме матча 9 тура чемпионата Германии «Бавария» – «Дармштадт» хозяева поля устроили настоящий разгром, забив 8 голов.

На 69-й минуте Гарри Кейн оформил дубль ударом с собственной половины поля, поймав вратаря на выходе. После этого удара счет в матче стал 5:0.

Отметим, за первую половину встречи команды голов не забили, но сразу три игрока были удалены с поля.

Видео гола Кейна