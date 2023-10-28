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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Моим игрокам не хватило сил»
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 17:22 | Обновлено 28 октября 2023, 18:33
1297
4

Юрий МАКСИМОВ: «Моим игрокам не хватило сил»

Главный тренер СК «Днепр-1» – о поражении «Кривбассу»

28 октября 2023, 17:22 | Обновлено 28 октября 2023, 18:33
1297
4
Юрий МАКСИМОВ: «Моим игрокам не хватило сил»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги гостевого матча против «Кривбасса» (0:3).

- Юрий Вильевич, сейчас уже в Кривом Роге не такая команда, с которой вы когда-то работали...
- Самое главное, что в Кривом Роге есть команда, и есть люди, которые здесь работают и пытаются построить очень хорошую команду.

- Почему «Днепр-1» сегодня проиграл?
- По моему мнению, парням не хватило сил. После двух предыдущих матчей они были очень уставшими.

- Много споров относительно первого гола, был ли там офсайд?
- На игре работал VAR, который и принимает решение. Но в любом случае уже ничего не вернешь. Все же я бы хотел, чтобы мы забивали. И моменты были – у Гуцуляка и пенальти. Могли и не «всухую» проиграть, при этом много сегодня пропустили.

- Вы когда-то работали в «Кривбассе». Насколько для вас этот матч был принципиальным?
- Много игр принципиальных. Мы на каждую игру выходим и играем на результат. Команда не каждый матч выигрывает, есть и поражения – все это надо понимать и принять. Надо двигаться дальше, ведь впереди еще много игр. Будем тренироваться и стараться идти к победам. Относительно тех времен, когда я работал в «Кривбассе», то это были для меня хорошие годы, но тогда мы зависели от других людей. Сейчас другая ситуация, тренер может приглашать тех игроков, кого хочет, а тогда все было иначе.

- Правда ли, что ваша кандидатура рассматривалась на должность главного тренера «Кривбасса» еще до прихода Юрия Вернидуба?
- Нет, ничего такого не было.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 4
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u6464u
Юрік ,салом їх годуй , повинно допомогти 
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0
Phantom
Навіщо було переносити ігри? Щоб потім скиглити,  що втомилися, бо грали серед тижня? Л-логіка українських клубів
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0
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vruthiy-112
Нічого страшного Юра, а тепер всіх під нуль.!!!
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