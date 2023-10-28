Вернулся в основу. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч АПЛ

Украинец Александр Зинченко пропустил минувший матч Арсенала против Севильи в Лиге чемпионов, однако вернулся в стартовый состав на встречу против аутсайдера АПЛ Шеффилд Юнайтед.

Матч начнется в 17:00.

Зинченко в нынешнем сезоне провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.