Англия28 октября 2023, 16:03 | Обновлено 28 октября 2023, 16:04
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Вернулся в основу. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч АПЛ
Команда сыграет против аутсайдера
28 октября 2023, 16:03 | Обновлено 28 октября 2023, 16:04
348
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Украинец Александр Зинченко пропустил минувший матч Арсенала против Севильи в Лиге чемпионов, однако вернулся в стартовый состав на встречу против аутсайдера АПЛ Шеффилд Юнайтед.
Зинченко в нынешнем сезоне провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.
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