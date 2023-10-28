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Англия
28 октября 2023, 16:03 | Обновлено 28 октября 2023, 16:04
348
0

Вернулся в основу. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч АПЛ

Команда сыграет против аутсайдера

28 октября 2023, 16:03 | Обновлено 28 октября 2023, 16:04
348
0
Вернулся в основу. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинец Александр Зинченко пропустил минувший матч Арсенала против Севильи в Лиге чемпионов, однако вернулся в стартовый состав на встречу против аутсайдера АПЛ Шеффилд Юнайтед.

Матч начнется в 17:00.

Зинченко в нынешнем сезоне провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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