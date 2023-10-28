Игорь КОСТЮК: «Не могу комментировать игру первой команды»
Главный тренер «Динамо» U-19 отказался оценивать результаты команды Луческу
Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк отказался оценивать результаты команды Мирчи Луческу.
– У первой команды «Динамо» в последнее время наблюдается черная полоса, это можно назвать спадом? Или потеря очков в чемпионате – случайность?
– По правилам тренерской этики я не могу комментировать игру первой команды. Возможно, в команде что-то сейчас не так, как нужно. Чемпионат в разгаре, но почему нестабильность в результатах, будут разбираться тренеры первой команды.
В этом сезоне УПЛ «Динамо» Киев сыграло 8 матчей, в которых киевляне получили 15 очков. Такие результаты позволяют столичному клубу занимать лишь 7-е место в турнирной таблице.
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