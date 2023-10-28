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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 15:06 |
453
1

Костюк рассказал об отношениях со штабом Луческу

Тренер Динамо U-19 регулярно общается с наставниками первой команды

28 октября 2023, 15:06 |
453
1
Костюк рассказал об отношениях со штабом Луческу
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Наставник юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк рассказал Sport.ua о том, что регулярно общается с тренером первой команды Мирчей Луческу и другими членами его штаба.

«Конечно, мы общаемся. Тренер приглашает игроков U-19 на тренировку первой команды, позволяет проявить себя, тренеры наблюдают за нашими матчами. Диалог между нами есть. Направление, которое выбрало руководство клуба, рассчитано на собственных воспитанников, чтобы ребята доказывали, что не только легионеры могут играть в еврокубках, но и наши молодые игроки».

«Это подтверждают матчи, которые мы проводили в юношеской Лиге чемпионов, играя против грандов. Ребята показывали зрелость в тактическом плане, также игровой уровень был достойным», – сказал Костюк.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
Кузыка отпустили свободным агентом, вообще никакой перспективы в нем не видели.
а он вон у Вернидуба основной и забивает даже.
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