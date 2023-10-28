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  4. Игорь КОСТЮК: «Словакия? Все мои планы связаны с Динамо»
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 14:25 |
917
0

Игорь КОСТЮК: «Словакия? Все мои планы связаны с Динамо»

Главный тренер молодежки «Динамо» (U-19) рассказал об отношениях с тренерами первой команды

28 октября 2023, 14:25 |
917
0
Игорь КОСТЮК: «Словакия? Все мои планы связаны с Динамо»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер молодежного состава «Динамо» (U-19) Игорь Костюк в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал информацию об отказе от предложения возглавить словацкий клуб «Дунайска Стреда», а также рассказал об отношениях с тренерским штабом первой команды.

– Игорь, недавно в СМИ прошла информация, что у вас было предложение возглавить команду в чемпионате Словакии.

– Было такое предложение от агентов, мы тогда с командой U-19 в Лиге чемпионов играли. Не очень было уместно на тот момент ехать в другую команду.

– Был ли у вас непосредственный контакт с руководством «Дунайской Стреды»?

– Прямого контакта не было с клубом, на меня выходили агенты.

– Если бы предложение было в этом сезоне, рассматривали бы вы такой вариант?

– Сейчас я нахожусь в Киеве, с командой. В Украине военное положение, и не совсем уместно сейчас об этом говорить. Все мои планы пока связаны с «Динамо».

– Насколько ценный опыт вы получили в сезоне 22/23 и в начале нынешнего сезона как главный тренер команды?

– Двое наших воспитанников уже играют в АПЛ, это для меня как стимул. Это означает, что наши молодые исполнители развиваются и едут играть в топ-лиги. Ребята также набираются опыта под руководством Мирчи Луческу в первой команде «Динамо». Они прогрессируют, но все зависит от них самих.

– Какие впечатления вызывает игра молодых исполнителей в первой команде, которые еще недавно играли под вашим руководством?

– На примере Волошина, Бражка – это игроки, которые пришли в команду и проявили себя. Они уже игроки основного состава, привлекают к себе внимание.

Игроки 2005 года рождения уже могут думать об уровне первой команды, но, например, ребята 2006 года ментально и физически еще не готовы к игре за первую команду в Премьер Лиге, нужно еще некоторое время.

– Какие у вас сложились отношения с тренерским составом первой команды «Динамо»?

– Конечно, мы общаемся. Тренер приглашает игроков U-19 на тренировки первой команды, дает возможность проявить себя, тренеры наблюдают за нашими матчами. Диалог между нами есть. Направление, которое выбрало руководство клуба, рассчитано на собственных воспитанников, чтобы ребята доказывали, что не только легионеры могут играть в Еврокубках, но и наши молодые игроки. Это подтверждают матчи, которые мы проводили в юношеской Лиге Чемпионов, играя против грандов. Ребята показывали зрелость в тактическом плане, также игровой уровень был достойный.

– У первой команды «Динамо» в последнее время наблюдается черная полоса, это можно назвать спадом? Или потеря очков в чемпионате – случайность?

– По правилам тренерской этики я не могу комментировать игру первой команды. Возможно, в команде что-то сейчас не так, как нужно. Чемпионат в разгаре, но почему нестабильность в результатах, будут разбираться тренеры первой команды.

– На зимний сбор первой команды поедут ваши подопечные?

– Я надеюсь, что зимой несколько игроков пополнят ряды первой команды и поедут на зимний сбор. Тренер подбирает игроков под свою тактику, смотрит, готовы ли игроки выполнять те установки, которые нужны главному тренеру. Наша задача – всесторонне развивать игроков, чтобы они прогрессировали, приобретали опыт, делали меньше ошибок, и в первую очередь, чтобы они понимали, что у них есть возможность попасть в первую команду.

– На этот сезон главная цель – чемпионство U-19?

– У нас всегда такая цель. Надо побеждать и играть в молодежной Лиге чемпионов. Каждый год такая задача стоит перед нами. Главное – прогресс. Заметно, что игроки прогрессируют, получают неоценимый для них опыт из матчей молодежной Лиги чемпионов.

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Источник Sport.ua
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