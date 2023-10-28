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Испания
28 октября 2023, 12:44 | Обновлено 28 октября 2023, 12:45
993
5

Тренер Жироны: «Если бы гол Сельты засчитали, это изменило бы игру»

Мичел прокомментировал победу над «Сельтой»

28 октября 2023, 12:44 | Обновлено 28 октября 2023, 12:45
993
5
Тренер Жироны: «Если бы гол Сельты засчитали, это изменило бы игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел прокомментировал победу над «Сельтой» (1:0) в матче 11-го тура Ла Лиги, а также вспомнил скандальный эпизод с отмененным голом соперника:

«Очень счастлив, что мы победили. Это был очень тяжелый матч, соперник имеет замечательных игроков. Мы контролировали игру, но нам было трудно создавать моменты. Эррера забил великолепный гол и принес нам очень важную победу. Мы продолжаем побеждать, и должны этим наслаждаться.

Я не видел эпизода с отмененным голом. Гассанига говорит, что столкновение было. Судья дал свисток. Если бы гол засчитали, то это бы изменило игру».

Благодаря этой победе «Жирона» снова вышла на 1-е место в Ла Лиге. У команды, в которой играют украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, 28 очков в 11 сыгранных матчах. Сегодня в 17:15 у «Реала» будет возможность догнать «Жирону», ведь при условии победы над «Барселоной» у «сливочных» также будет 28 очков.

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Источник Marca
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Комментарии 5
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samird
Момент дійсно контроверсійний. Суддя міг з тим же успіхом зарахувати гол. Це той рідкісний епізод, коли дійсно 50/50. Гассаніга помилився, і думаю, що якби не рух рукою від гравця Сельти: гол би цілком можливо зарахували.
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+3
Алекс 19
Це як завжди судять реал чи барселону .якщо спірний момент тілько на їх користь 
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0
Алекс 19
Игр на 5 судью уберут 
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-2
Алекс 19
Судья явно тянул жирону на победу 
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-3
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