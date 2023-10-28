Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мир футбола не понял ценность Митомы»

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от японского левого полузащитника Каору Митомы.

«У меня не осталось слов про Митому. Он очень недооценен. Поверьте мне, он очень и очень недооценен. Мир футбола не понял ценность Митомы. Он может быть невероятным игроком для любого тренера, не только для меня. Он чудесен», – сказал Де Дзерби.

В нынешнем сезоне в составе «Брайтона» Каору Митома сыграл 12 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, что Каору Митомой интересуется испанская «Барселона».