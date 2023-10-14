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  4. Каору Митома очень заинтересовал Барселону
Англия
14 октября 2023, 15:56 |
190
0

Каору Митома очень заинтересовал Барселону

Вингер «Брайтона» может оказаться в Ла Лиге

14 октября 2023, 15:56 |
190
0
Каору Митома очень заинтересовал Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

Японский вингер английского «Брайтона» Каору Митома вызвал к себе серьезный интерес со стороны каталонской «Барселоны», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Хотя приоритетом «Барселоны» является подписание защитника, они готовы рассмотреть возможность трансфера 26-летнего японца, ведь его контракт с «Брайтоном» истекает летом 2025 года. Еще одним важным фактором является то, что в составе каталонцев нет левых вингеров, все игроки предпочитают играть справа.

В этом сезоне АПЛ Каору Митома продолжает удивлять. В 8 матчах японец отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Каору Митома Барселона Брайтон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Mundo Deportivo
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