Каору Митома очень заинтересовал Барселону
Вингер «Брайтона» может оказаться в Ла Лиге
Японский вингер английского «Брайтона» Каору Митома вызвал к себе серьезный интерес со стороны каталонской «Барселоны», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Хотя приоритетом «Барселоны» является подписание защитника, они готовы рассмотреть возможность трансфера 26-летнего японца, ведь его контракт с «Брайтоном» истекает летом 2025 года. Еще одним важным фактором является то, что в составе каталонцев нет левых вингеров, все игроки предпочитают играть справа.
В этом сезоне АПЛ Каору Митома продолжает удивлять. В 8 матчах японец отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
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