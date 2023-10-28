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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 11:43 | Обновлено 28 октября 2023, 11:59
328
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Пушич подберет лучший футбол для Шахтера»

Бывший полузащитник сборной Украины – о назначении Марино Пушича в «Шахтер»

28 октября 2023, 11:43 | Обновлено 28 октября 2023, 11:59
328
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Пушич подберет лучший футбол для Шахтера»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями по поводу назначения Марино Пушича новым главным тренером донецкого «Шахтера».

– Как в Нидерландах оценивают уровень Пушича?

– Пушич был идеальным ассистентом для Арне Слота. Это был такой треугольник между Слотом, Пушичем и Джоном де Волфом, которые построили этот «Фейеноорд», создали машину, играющую в очень такой красивый футбол. Команда показывает не только результат, но и играет эффектно и эффективно, поэтому Марино – один из винтиков этого «Фейеноорда». Арне Слот очень уважает Марино, многие с ним общались и они выстраивали эту команду, я бы не сказал, что с нуля, но с низов. Поэтому к Пушичу отношение в Нидерландах очень хорошее.

– В чем же тогда мотивация Пушича что-либо менять?

– На днях с Марино переписывались и я понимаю, что он хотел бы попробовать работать, как главный тренер. Потому что каждый помощник, за несколькими исключениями, хочет стать главным тренером. Пушич был идеальным ассистентом, связью между футболистами и Слотом. Это большой плюс, потому что он очень коммуникативный, находит легко общий язык с игроками.

– Какие плюсы и минусы у Марино?

– Я думаю, он очень понимает наш украинский менталитет и реалии нашего футбола. Потому в этом плане это будет плюс. А минус? Ну, все знают, что он работал только один год с командой Высшей лиги, с «Твенте». Это другой уровень. Это может стать проблемой. Но не думаю, что это большой минус, потому что я видел, как он общается с игроками в «Фейеноорде», и Марино может установить контакт между игроками и тренерами. А дальше будем смотреть. Я понимаю так: Пушич будет предлагать играть в такой футбол, как играет «Фейеноорд». Мы видели все, как роттердамцы играли с «Шахтером», и в этом есть его заслуга.

– «Шахтер» очень хотел подписать Слота, но выбрал его помощника. Это желание Ахметова или Срны?

– Не знаю, кто пожелал выбрать помощника. Но, с другой стороны, если ты видишь, как «Фейеноорд» обыгрывает «Шахтер», а я был на стадионе и смотрел этот матч, тогда впервые сложилось такое мнение, что «Фейеноорд» намного лучше, но игра была исключением. Однако я хочу сделать комплимент «Фейеноорду», поставившего свою игру на другой уровень. Сейчас, когда видишь, как они играют с «Аяксом» и «ПСВ», это команда, которая очень отличается и зрелостью. Арне Слот действительно дал ребятам свободу в несвободе, как здесь говорят – футболисты могут делать на поле все, что могут, но должна быть структура. Поэтому я думаю, что Марино будет действовать в таком же ключе и будет выстраивать игру «Шахтера».

– Пушич работал главным тренером только в «Твенте» во Второй лиге. Он готов к тому, чтобы возглавить команду уровня «Шахтера»?

– Это сложный вопрос, потому что я понимаю, что быть помощником в «Фейеноорде» и быть главным в «Шахтере» – это очень разные вещи по ответственности. Но я вижу как плюсы, потому что он находит контакт с игроками и может легко донести свое мнение, так и минус – то, что он один год работал с «Твенте». Это большой минус, но мы видели несколько примеров, когда тренеры приходят в команду тоже без опыта и начинают работать очень хорошо.

– Какую схему и манеру игры предложит новый специалист для «Шахтера»? Что Пушич может дать новому донецкому клубу?

– Во-первых, я хотел бы сказать, что он грамотно выстроит коммуникации между футболистами и тренерами. Это очень важный аспект. Все думают, что у нас он будет меньше физически готовить игроков, но я думаю, что он будет иначе ставить акцент, чтобы они играли в футбол, который хотел бы видеть «Шахтер» – это контроль мяча и много передач. Но я не скажу, что это априори лучший рисунок игры для «Шахтера» сейчас. Но сейчас нужно что-то менять. Я понимаю, что многие не поражены игрой «Шахтера». Но я очень надеюсь, что Пушич будет ставить как силовой футбол, так и контроль мяча. Марино будет разговаривать с футболистами, которые должны понимать его философию, изучит их возможности и подберет лучший футбол для этого подбора игроков.

– Почему Пушич согласился приехать в Украину, где сейчас идет война?

– Для него это реальный шанс – принять находящуюся команду, может, не в идеальных условиях в плане того факта, что у нас война, но с другой стороны, это большой клуб. Я понимаю, что Марино хотел бы почувствовать себя главным тренером. И это идеальный момент для того чтобы это сделать. Он понимает, что есть шансы, что «Шахтер» будет играть в лучший футбол. Понимает, что есть шансы покупать новых игроков. И есть все для персонального прогресса в клубе, являющемся завсегдатаем еврокубков и значительным клубом для современной Украины. Поэтому все эти компоненты Пушич подсчитал и пришел в «Шахтер».

– По вашему мнению, такой шаг со стороны руководства «Шахтера» оправдан?

– Это такой важный трудный вопрос… Я не могу сказать однозначно. Я вижу как плюсы, так и минусы этого назначения. Пушич – интеллигентный человек, который сможет найти общий язык с ребятами, с журналистами, я уверен, что, как балканец, он понимает очень хорошо наш менталитет. Но минус, когда ты не работал на самом высоком уровне. Это очень важный аспект, который может быть как на твоей стороне, так и сломать тебя. Однозначно сказать сложно. Я думаю, что это риск, но надеюсь, что он оправдан. Новый тренер – это всегда новые идеи. Будем смотреть, как он себя зарекомендует.

– Возьмет ли Пушич в помощники кого-нибудь из Нидерландов? И нормально ли, что одним из его ассистентов стал бронзовый призер чемпионата мира 1998 Марио Станич, ранее бывший только селекционером в «Брюгге»?

– Я думаю, что у него будет карт-бланш, чтобы он сделал своими помощниками людей, как и тренеров, подходящих под его философию. Полагаю, что это вполне нормально.

Напомним, что Евгений Левченко почти пятнадцать лет играл в чемпионате Нидерландов.

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Евгений Левченко Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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