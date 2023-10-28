Обидчик Шахтера заинтересовал европейские топ-клубы

Мексиканский нападающий нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес заинтересовал ряд европейских топ-клубов, сообщает издание 90min.

Наиболее конкретную заинтересованность на данный момент демонстрируют мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм». Также за игрой 22-летнего футболиста наблюдают представители «Челси» и «Арсенала».

Источник отмечает, что «Фейенорд» не отпустит его в январе, а потенциальный трансфер летом будет очень дорогим: нидерландцы будут просить за свою звезду около 100 миллионов евро.

В этом сезоне Сантьяго Хименес находится в супер-форме. В 10 матчах за «Фейенорд» на его счету 15 голов и 3 голевые передачи. В прошлом розыгрыше Лиги Европы он забил первый гол в ворота «Шахтера», который начал разгром «горняков» (7:1).