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Нидерланды
28 октября 2023, 11:29 |
516
0

Обидчик Шахтера заинтересовал европейские топ-клубы

Сантьяго Хименес может покинуть «Фейеноорд» за 100 миллионов евро

28 октября 2023, 11:29 |
516
0
Обидчик Шахтера заинтересовал европейские топ-клубы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

Мексиканский нападающий нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес заинтересовал ряд европейских топ-клубов, сообщает издание 90min.

Наиболее конкретную заинтересованность на данный момент демонстрируют мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм». Также за игрой 22-летнего футболиста наблюдают представители «Челси» и «Арсенала».

Источник отмечает, что «Фейенорд» не отпустит его в январе, а потенциальный трансфер летом будет очень дорогим: нидерландцы будут просить за свою звезду около 100 миллионов евро.

В этом сезоне Сантьяго Хименес находится в супер-форме. В 10 матчах за «Фейенорд» на его счету 15 голов и 3 голевые передачи. В прошлом розыгрыше Лиги Европы он забил первый гол в ворота «Шахтера», который начал разгром «горняков» (7:1).

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Сантьяго Хименес Фейеноорд Реал Мадрид Тоттенхэм Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Нидерландов по футболу
Источник 90min
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