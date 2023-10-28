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  4. Сергей ПИНЧУК: «Как будем играть против Зари – это уже покажет сама игра»
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 10:17 | Обновлено 28 октября 2023, 10:22
85
0

Сергей ПИНЧУК: «Как будем играть против Зари – это уже покажет сама игра»

Тренер-аналитик «Полесья» — о матче против «Зари»

28 октября 2023, 10:17 | Обновлено 28 октября 2023, 10:22
85
0
Сергей ПИНЧУК: «Как будем играть против Зари – это уже покажет сама игра»
ФК Полесье

Тренер-аналитик житомирского «Полесья» Сергей Пинчук поделился мнениями по поводу матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«Во-первых, «Заря» – это команда, представляющая нашу страну в еврокубках, у них еще сыграны все игры. Постепенно, с новым тренером, эта команда набирает обороты и показывает достаточно хорошую игру. Поэтому я считаю, что турнирное положение не показатель. Есть очень высокая плотность команд, и это положение не играет особо важной роли. Каждая команда чем отличается от другой, есть как хорошие стороны, так и минусы. Это команда, которая пытается навязать игру первым номером, хорошо играющим в переходных фазах игры и также неплохо действующих на стандартах. В целом они имеют достаточно хороших исполнителей, Арсений Батагов, если говорить о линии обороны, если брать переднюю линию в атаке, то это Гереро. Есть хорошие игроки, которые могут решить эпизод. В первую очередь мы будем отталкиваться от нашей игры. А как мы будем играть – это уже покажет сама игра», – сказал Пинчук.

Напомним, что матч между «Зарей» и «Полесьем» пройдет сегодня, 28 октября, в Киеве и начнется в 16:00.

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Полесье Житомир Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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