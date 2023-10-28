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Лига чемпионов
28 октября 2023, 09:54 |
966
0

Марк ОВЕРМАРС: «Испытывал эйфорию, когда мы побеждали Шахтер со счетом 2:0»

«Горняки» не позволили функционеру отпраздновать как следует

28 октября 2023, 09:54 |
966
0
Марк ОВЕРМАРС: «Испытывал эйфорию, когда мы побеждали Шахтер со счетом 2:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Овермарс

Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс поделился мыслями о непростом старте сезона для его клуба, как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

«У нас был тяжелый старт в обоих турнирах. В чемпионате Бельгии я замечаю, что соперники смотрят на нас по-другому. Дело не в том, что мы вышли на уровень «Барселоны», а просто против нас все играют по-другому. А Лига Чемпионов… Остается замечательным, что мы там. Я также испытывал эйфорию, когда мы побеждали «Шахтер» со счетом 2:0. Черт возьми, ребята! Я не мог поверить своим глазам. Но реальность такова, что у нас просто ноль очков», - сказал Овермарс.

Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Антверпен» на своем поле проиграл «Шахтеру» со счетом 2:3, хотя после первого тайма вел в счете 2:0.

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Марк Овермарс Антверпен Антверпен - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник Het Nieuwsblad
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