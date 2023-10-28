Марк ОВЕРМАРС: «Испытывал эйфорию, когда мы побеждали Шахтер со счетом 2:0»

Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс поделился мыслями о непростом старте сезона для его клуба, как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

«У нас был тяжелый старт в обоих турнирах. В чемпионате Бельгии я замечаю, что соперники смотрят на нас по-другому. Дело не в том, что мы вышли на уровень «Барселоны», а просто против нас все играют по-другому. А Лига Чемпионов… Остается замечательным, что мы там. Я также испытывал эйфорию, когда мы побеждали «Шахтер» со счетом 2:0. Черт возьми, ребята! Я не мог поверить своим глазам. Но реальность такова, что у нас просто ноль очков», - сказал Овермарс.

Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Антверпен» на своем поле проиграл «Шахтеру» со счетом 2:3, хотя после первого тайма вел в счете 2:0.