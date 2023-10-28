ПОНЕДЕЛЬНИК: «Мы одно целое, коллектив очень дружный и это наш козырь»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Андрей Понедельник поделился мнениями о предстоящем матче против «Днепра-1» и выступлениях своей команды в нынешнем сезоне.

– Андрей, впереди матч против «Днепра-1», набравший солидный ход. Что можешь сказать об этом сопернике, как нейтрализовать его сильные стороны?

– Это очень сбалансированная команда с высоким уровнем дисциплины. У каждой команды есть как сильные, так и слабые качества. У нас было достаточно дней, чтобы подробно разобрать соперника. Мы настроены на очень серьезное сражение.

– В этом сезоне ваша команда стала приятной неожиданностью для многих. Испытываете ли вы другой настрой соперников на вас, учитывая ваш текущий успех?

– Я считаю, что наша команда двигается в правильном направлении. Мы развиваемся каждый день, не стоим на месте как тактически, так и функционально. Для этого очень много усилий прилагает наш тренерский штаб. Сейчас мы одно целое, коллектив очень дружеский и это наш козырь. На тренировках у нас здоровая конкуренция, а во время матчей мы все друг за друга. Что касается настроения соперников, то мы об этом вообще не думаем. То, как настраиваются на нас другие команды, — это их дело. Мы одинаково подходим к каждому сопернику, будь то «Верес», или «Днепр-1», или «Шахтер». Нет разницы. Для нас главное – 3 зачетных пункта после финального свистка.

– У «Кривбасса» немало новичков, как прошел процесс их адаптации? Обращаются ли легионеры за советом, как футбольные, так и бытовые?

– Повторюсь: мы одна команда, все — семья. Каждый легионер или новичок, находящийся в команде, не чувствует себя не в своей тарелке. Мы помогаем каждому быстрее адаптироваться к нашему коллективу. Как возникают какие-то вопросы у новичков, мы с радостью помогаем им в решении. Я думаю, что они удовлетворены в нашем коллективе. Адаптация у легионеров проходит очень быстро. На мой взгляд, юмор — лучший способ облегчить адаптацию, а у нас с этим проблем вообще нет.

– Текущий чемпионат поражает нестабильностью привычных для нас лидеров. Как ты объяснил бы этот феномен?

– Нестабильность привычных лидеров – теперь только дело этих команд. Не знаю, что есть причина, мы сосредоточены на своих результатах в этом чемпионате, а на проблемы других клубов не обращаем внимания.

– Вместе с Дмитрием Хомченовским ты записал песню. Как это происходило?

– Да, если вы интересовались, то знаете, что это уже наш второй трек, который называется «Называйте нас Бандерами». Мы с Димой часто общаемся о музыке, и когда у нас есть свободное от футбола время, то он написал бит, а я написал и начитал текст. Писал, как только приходило вдохновение. Сейчас мы также работаем над новым треком, возможно, он выйдет, возможно нет. Но это такое хобби, чтобы немного улучшить настроение, внести в жизнь что-нибудь новенькое.

Напомним, что матч между «Кривбассом» и «Днепром-1» состоится сегодня, 28 октября, и начнется в 13:00 по киевскому времени.