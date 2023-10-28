Мирон МАРКЕВИЧ: «Осознаем важность матча с Металлистом»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился мнениями в преддверии матча Первой лиги против харьковского «Металлиста».

«Победа над нашим прямым конкурентом «Нивой» с Бузовой требовалась команде, это был хороший матч. Сейчас мы работаем над тем, чтобы игроки не расслабились и не вышли на воскресный поединок с таким настроением, как будто мы уже заранее выиграли. Это сейчас основная задача. В конце концов ребята сами понимают, что расслабляться нельзя.

В прошедшем туре «Металлист» сыграл вничью с тернопольской «Нивой». Там была равная игра, хотя харьковчане даже имели преимущество. Это молодая и амбициозная команда со многими юными футболистами. Конечно, им еще трудновато играть наравне со взрослыми, но они прогрессируют и это заметно. Готовимся в обычном режиме к поединку и осознаем его важность.

Нам не помогут дисквалифицированные Тимофей Сухарь и Артур Рябов – они будут пропускать этот тур. Вместо них будут играть другие футболисты, но я не думаю, что это повлияет на игровую схему «Карпат». У нас есть хорошие футболисты, имеем качественную замену. Видел игру Богдана Векляка, Артура Шаха и Кирилла Матвеева за «Карпаты-2», так что думаю, что Шах уже на подходе. Тренерский штаб будет искать возможность вовлекать Артура в основной состав.

Думаю, что в нашей группе до последнего тура будет продолжаться упорная борьба за пятерку между несколькими претендентами. У нас впереди очень непростые матчи, мы будем играть против борющихся за топ-5 команд. В параллельной группе, мне кажется, почти все понятно. А вот в нашей группе интрига будет жить до конца», – сказал Маркевич.

Отметим, что Мирон Маркевич работал главным тренером «Металлиста» почти десять лет – с 2005 по 2014 год.

Напомним, что встреча между «Карпатами» и «Металлистом» пройдет в воскресенье, 29 октября, во Львове на стадионе «Украина» и начнется в 12:00.